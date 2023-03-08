СКУ перед церемонією вручення «Оскара» звернувся до Американської кіноакадемії через «російський вплив​»

Світовий конгрес українців (СКУ) надіслав листа до президента і членів правління американської Академії кінематографічних мистецтв і наук, висловивши «серйозну стурбованість впливом Росії на голлівудську кіноіндустрію», повідомила пресслужба СКУ.

Зокрема, в СКУ висловили застереження щодо номінування стрічки Top Gun: Maverick на шість нагород 95-ої церемонії вручення премії «Оскар», включно з номінацією «найкращий фільм».

«3 січня 2022 року LA Times повідомило, що фільм фінансував Дмитро Риболовлєв, російський олігарх, який потрапив під санкції України. Риболовлєв є одним із найбагатших російських олігархів і відомим близьким другом і бізнес-партнером Юрія Трутнєва, віцепрем’єр-міністра РФ і повноважного представника президента Росії в Далекосхідному федеральному окрузі. Впродовж десятиліття Риболовлєв був найбільшим бізнес-партнером президента Білорусі Олександра Лукашенка, зокрема, в експорті продуктів калійної промисловості, підживлюючи його авторитарний режим грошовими потоками. Риболовлєв потрапив під кримінальне розслідування у Монако, Франції та Швейцарії за ймовірну корупцію, як тільки почав скуповувати активи за межами Росії», – йдеться в листі.

У СКУ зауважили, що фінансування Риболовлєвим Top Gun: Maverick «не було оприлюднено».

«І є вагомі підстави вважати, що участь олігарха могла призвести до цензури з боку Кремля. На відміну від оригінального фільму, в Top Gun: Maverick немає прямого чи опосередкованого посилання на Росію. Навряд чи це збіг. Голлівуд повинен бути пильним і прозорим щодо використання російських грошей для прокремлівської цензури в майбутньому», – зазначив у листі президент СКУ Павло Ґрод.

Він закликав американську кіноакадемію:

відхилити фільми з будь-якими прямими чи непрямими інвестиціями російських олігархів або інших учасників геноцидної війни Росії проти України;

переглянути відповідність Top Gun: Maverick до участі у 95-ій церемонії вручення премії Оскар;

виступити з різкою заявою на цьогорічній церемонії нагородження, засудивши війну Росії проти України та будь-які спроби вплинути на Голлівуд та американське суспільство.

Про реакцію на лист із боку кіноакадемії наразі невідомо. Риболовлєв і його представники також поки не коментували ситуацію.

95-а церемонія вручення кінопремії «Оскар» пройде 12 березня у Лос-Анджелесі.