Поліція в Берліні розслідує незрозумілі нездужання російських опозиціонерів

Управління державної безпеки поліції Берліна розпочало розслідування можливого отруєння учасників російської опозиційної конференції у квітні. Про це представник поліції повідомив у відповідь на журналістські запити Радіо Свобода і газети Welt am Sonntag. Раніше про симптоми отруєння в двох росіян, які брали участь у конференції в Німеччині, писало видання «Агентство».

«Справу відкрито» і «розслідування триває», – йдеться в заяві берлінської поліції 21 травня. Більше подробиць не повідомляють.

Зустріч представників російської опозиції відбулася наприкінці квітня у Берліні. Як писало «Агентство», нездужання виникло у двох учасниць заходу. Одна з них – голова фонду «Вільна Росія» Наталія Арно. Інша – журналістка, яка нещодавно виїхала з Росії, ім’я якої видання не розкрило.

Із матеріалу «Агентства» випливає, що обидві учасниці відчули нездужання ще до конференції. Арно звернулася до лікарні в США, де зараз мешкає, неназвана журналістка – до найбільшої берлінської клініки «Шаріте». Там, зокрема, в різний час від отруєння лікували російського опозиціонера Олексія Навального і видавця «Медіазони» Петра Верзилова.

З матеріалу «Агентства» випливає, що можливе отруєння Арно розслідується американським Федеральним бюро розслідувань. Відомство це не коментувало.