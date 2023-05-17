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Атлантична рада підтвердила повідомлення про нездужання Гербста в 2021-му через ймовірне отруєння

Атлантична рада заявила, що медичні працівники «надали ефективну допомогу Гербсту в той час, але не змогли остаточно зробити висновок про отруєння»

Атлантична рада підтвердила, що старший директор її Євразійського центру Джон Гербст був одним із щонайменше чотирьох осіб, які за останні два роки зазнали ймовірних отруєнь або зіткнулися з випадками проникнення в їхнє житло невідомих, підозрюваних у зв’язках із російськими спецслужбами.

Аналітичний центр, що базується у Вашингтоні, заявив пізно ввечері 16 травня, що Гербст, який обіймав посаду посла США в Україні й Узбекистані, захворів у квітні 2021 року і відчув симптоми, «які могли свідчити про отруєння, включаючи підвищені рівні токсинів у його крові».

Заява підтверджує повідомлення, оприлюднене раніше того ж дня інформаційним виданням «Агентство», яке цитувало джерела, про те, що Гербст, керівниця фонду «Вільна Росія» Наталія Арно, а також неназвана російська журналістка, яка з недавніх пір живе в еміграції, страждали від подібних симптомів.

Також «Агентство» повідомляло, що невідомі зловмисники відімкнули готельний номер журналіста-розслідувача групи Bellingcat Христо Грозєва в Чорногорії у 2022 році та вкрали його телефон.

Усі згадані виданням люди рішуче виступали проти президента Росії Володимира Путіна, а згодом проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося в лютому 2022 року.

Атлантична рада заявила, що медичні працівники «надали ефективну допомогу Гербсту в той час, але не змогли остаточно зробити висновок про отруєння».

Федеральні правоохоронні органи також були залучені до справи, у Гербства взяли зразок крові, хоча результати лабораторних досліджень не виявили токсичних сполук, йдеться в повідомленні.

«Ми зв’язалися з владою одразу після того, як захворів посол Гербст, але через результати тесту ми вирішили не оприлюднювати інцидент», – сказав Фредерік Кемпе, президент і генеральний директор Атлантичної ради.

Відтоді здоров’я Гербста повністю відновилося.

Кремль рішуче заперечує будь-які зв’язки з декількома підозрілими отруєннями критиків Путіна, таких як опозиційні політики Олексій Навальний і Володимир Кара-Мурза, які зараз перебувають у в’язниці.

Навальний у 2020 році тяжко захворів у літаку в Сибіру, а потім був перевезений до Німеччини для лікування. Європейські лабораторії визначили, що він був отруєний нервово-паралітичною речовиною «Новічок».

Кара-Мурза двічі тяжко хворів у Москві – один раз у 2015 році та другий раз у 2017 році – із симптомами отруєння. Зразки тканин, вивезені його родичами з Росії, були передані ФБР, яке розслідувало його справу як «умисне отруєння».

У 2018 році в Солсбері у Великій Британії «Новічком» були отруєні колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його дочка. Напад, як заявили слідчі, здійснили співробітники російської військової розвідки.

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