Атлантична рада підтвердила повідомлення про нездужання Гербста в 2021-му через ймовірне отруєння

Атлантична рада підтвердила, що старший директор її Євразійського центру Джон Гербст був одним із щонайменше чотирьох осіб, які за останні два роки зазнали ймовірних отруєнь або зіткнулися з випадками проникнення в їхнє житло невідомих, підозрюваних у зв’язках із російськими спецслужбами.

Аналітичний центр, що базується у Вашингтоні, заявив пізно ввечері 16 травня, що Гербст, який обіймав посаду посла США в Україні й Узбекистані, захворів у квітні 2021 року і відчув симптоми, «які могли свідчити про отруєння, включаючи підвищені рівні токсинів у його крові».

Заява підтверджує повідомлення, оприлюднене раніше того ж дня інформаційним виданням «Агентство», яке цитувало джерела, про те, що Гербст, керівниця фонду «Вільна Росія» Наталія Арно, а також неназвана російська журналістка, яка з недавніх пір живе в еміграції, страждали від подібних симптомів.

Також «Агентство» повідомляло, що невідомі зловмисники відімкнули готельний номер журналіста-розслідувача групи Bellingcat Христо Грозєва в Чорногорії у 2022 році та вкрали його телефон.

Усі згадані виданням люди рішуче виступали проти президента Росії Володимира Путіна, а згодом проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося в лютому 2022 року.

Атлантична рада заявила, що медичні працівники «надали ефективну допомогу Гербсту в той час, але не змогли остаточно зробити висновок про отруєння».

Федеральні правоохоронні органи також були залучені до справи, у Гербства взяли зразок крові, хоча результати лабораторних досліджень не виявили токсичних сполук, йдеться в повідомленні.

«Ми зв’язалися з владою одразу після того, як захворів посол Гербст, але через результати тесту ми вирішили не оприлюднювати інцидент», – сказав Фредерік Кемпе, президент і генеральний директор Атлантичної ради.

Відтоді здоров’я Гербста повністю відновилося.

Кремль рішуче заперечує будь-які зв’язки з декількома підозрілими отруєннями критиків Путіна, таких як опозиційні політики Олексій Навальний і Володимир Кара-Мурза, які зараз перебувають у в’язниці.

Навальний у 2020 році тяжко захворів у літаку в Сибіру, а потім був перевезений до Німеччини для лікування. Європейські лабораторії визначили, що він був отруєний нервово-паралітичною речовиною «Новічок».

Кара-Мурза двічі тяжко хворів у Москві – один раз у 2015 році та другий раз у 2017 році – із симптомами отруєння. Зразки тканин, вивезені його родичами з Росії, були передані ФБР, яке розслідувало його справу як «умисне отруєння».

У 2018 році в Солсбері у Великій Британії «Новічком» були отруєні колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його дочка. Напад, як заявили слідчі, здійснили співробітники російської військової розвідки.