У Росії визнали іноагентом розслідувача Христо Грозєва

Міністерство юстиції Росії 21 квітня оголосило, що включило до реєстру «іноземних агентів» журналіста Bellingcat Христо Грозєва.

За версією російського міністерства, Грозєв поширював недостовірну інформацію, брав участь у створенні матеріалів «іноагентів» та брав участь у діяльності «небажаної» організації.

Крім нього, до реєстру включили опозиціонерку та відеоблогерку Ельвіру Віхарєву, журналістку Наталію Севець-Єрмоліну, правозахисну організацію «Школа призовника» та журналістський проект «Адвокатська вулиця».

Лефортовський суд Москви 21 квітня заочно заарештував Христо Грозєва, якого звинувачують у незаконному перетині російського кордону. За словами Грозєва, справу проти нього порушили через те, що у 2021 році він допоміг залишити Росію головному редактору The Insider Роману Доброхотову, якому загрожувало увʼязнення.