Російський суд заочно заарештував розслідувача з Bellingcat

Лефортівський районний суд столиці Росії Москви 21 квітня за клопотанням слідства заочно заарештував розслідувача Bellingcat Христо Грозєва.

Як повідомило російське видання «Медіазона» з посиланням на базу суду, слідство просило заарештувати Грозєва за статтею про незаконне перетинання кордону Росії.

Раніше стало відомо, що цей же суд заочно взяв під варту начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

У грудні минулого року МВС Росії оголосило Грозєва у розшук. За якою статтею проти журналіста-розслідувача відкрили кримінальну справу, тоді не уточнювалося. Перед цим ФСБ Росії звинуватила Грозєва у допомозі українській розвідці.

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За версією ФСБ, співробітники Головного управління розвідки України, «діючи від імені політичного керівництва своєї країни, намагалися завербувати за грошову винагороду та гарантії отримання громадянства однієї з країн Євросоюзу російських військових льотчиків». План, як стверджується, передбачав, що завербовані російські льотчики мали відвести літаки на аеродроми, що контролюються Україною.

У сюжеті державного телеканалу «Росія 24» був показаний фрагмент листування, в якому стверджувалося, що Грозєв знайшов двох кур’єрів для передачі грошей російському льотчику, який погодився на викрадення. В офіційному повідомленні ФСБ цих подробиць не було. Чому його звинувачують саме за статтею про незаконне перетинання кордону, коли і де Грозєв його перетинав – неясно.

Розслідувач прокоментував рішення суду в твіттері, процитувавши жарт, як він стверджує, головного редактора The Insider Романа Доброхотова про те, що російська влада могла б просто заочно отруїти своїх опонентів і на цьому заспокоїтися.

Грозєв у розмові з Радіо Свобода раніше відкинув повідомлення про участь у якихось операціях спецслужб. За його словами, команда Bellingcat знімала документальний фільм-розслідування про те, як ФСБ Росії й українські спецслужби ведуть гру, намагаючись обдурити один одного. Він також назвав підробленим скріншот його нібито листування, показаний у сюжеті російського телебачення і покликаний служити доказом його участі в операції.

Христо Грозєв – уродженець Болгарії. Із групою Bellingcat співпрацює з 2015 року. На початку нинішнього року повідомлялося, що через загрозу його безпеці Грозєв був змушений залишити Австрію, де жив довгі роки, та переїхати до США.

Bellingcat публікує розслідування, де часто згадуються спецслужби, відомі політики, фінансисти. Група стверджує, що у своїй діяльності використовує лише відкриті джерела. Серед розслідувань Bellingcat – з’ясування подробиць збиття малайзійського «Боїнга» над Донбасом та обставин отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.