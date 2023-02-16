Влада Австрії попередила розслідувача Грозєва про загрозу його безпеці – FT

Розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв, який нещодавно залишив Австрію через загрози його безпеці, заявив, що про загрози його попередила австрійська влада. Про це пише видання Financial Times.

За словами Грозєва, саме представники влади повідомили йому, що його «активно шукають найняті Росією вбивці за допомогою місцевих російських агентів», і порадили йому не повертатися з Північної Америки до Відня, де він прожив 20 років, пише болгарська служба Радіо Свобода.

Грозєв також розповів, що колишній офіцер австрійських спецслужб, діючи за завданням російської розвідки, отримав доступ до його персональних даних.

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Христо Грозєв – один із авторів розслідувань про катастрофу в 2014 році малайзійського «Боїнга» над Донбасом та про отруєння Сергія Скрипаля та Олексія Навального. Наприкінці грудня минулого року Росія оголосила Грозєва в розшук – неясно, в чому саме його звинувачують.

Розслідувач повідомив, що залишив Австрію, 2 лютого. У той же день стало відомо, що влада Австрії оголосила чотирьох російських дипломатів персонами нон-ґрата. Чи пов’язана висилка зі справою Грозєва, не повідомлялося.

Міністерство закордонних справ Росії 16 лютого заявило про висилку чотирьох австрійських дипломатів, назвавши це заходом у відповідь.