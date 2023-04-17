Хто такий Володимир Кара-Мурза?

Володимир Кара-Мурза – російський опозиційний лідер та відкритий критик президента РФ Володимира Путіна. Разом зі своїм колишнім наставником Борисом Нємцовим Кара-Мурза відіграв ключову роль у переконанні Конгресу США в ухвалі новаторського закону про санкції проти корумпованих російських чиновників і порушників прав людини. Московський міський суд засудив його до 25 років колонії. Звинуватили у державній зраді, поширенні «фейків» про російську армію і в співпраці з «небажаною» організацією. У США і Британії вже відреагували на вирок.

У березні 2022 року, через кілька тижнів після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, під час виступу перед законодавцями США у штаті Арізона Володимир Кара-Мурза звинуватив «диктаторський режим у Кремлі» у скоєнні «воєнних злочинів».

Чоловік заявив, що зрозумів, куди Володимир Путін приведе Росію ще в грудні 1999 року, коли тодішній прем’єр-міністр відкрив меморіальну дошку на честь жорсткого ексрадянського лідера Юрія Андропова на будівлі колишнього штабу КДБ.

Але це було закономірно для Кара-Мурзи, який довго злив Кремль, перш ніж критикувати війну Росії проти України.

Історик за освітою неодноразово застерігав західних лідерів від «умиротворення» Путіна, порівнюючи «методичний багаторічний демонтаж демократії та свободи» з тим, що чинив фашистський італійський диктатор Беніто Муссоліні.

Разом зі своїм наставником Борисом Нємцовим, який був убитий у 2015 році, Кара-Мурза зіграв провідну роль у переконанні Конгресу США в ухвалі новаторського закону щодо санкцій проти корумпованих чиновників і порушників прав людини в Росії, включно з наближеними до Путіна людьми.

Його робота з просування «закону Магнітського» 2012 року, який дає президенту США повноваження заморожувати американські активи російських урядовців і бізнесменів, звинувачених у грубих порушеннях прав людини, і блокує їм доступ до фінансових ринків США, могла ледь не коштувати йому життя двічі.

Він був госпіталізований у важкому стані в 2015 і 2017 роках – чоловік вважає ці випадки навмисним отруєнням, які трапилися під час його перебування в Росії.

Влада США розслідувала це як умисне отруєння, про що свідчать документи Міністерства юстиції, з якими Радіо Свобода ексклюзивно ознайомилося у 2020 році. Урядові записи також показали, що американські лікарі та вчені розглядали можливість того, що проти чоловіка використали біотоксин або радіоактивні речовини.

Кара-Мурза вважає, що став мішенню за його підтримку «закону Магнітського». Він сказав , що Кремль більше боїться вуличних протестів, ніж цілеспрямованих санкцій.

Серед перших осіб, які потрапили під санкції за «законом Магнітського», був Сергій Подопригоров, суддя у справі Кара-Мурзи.

Після ухвалення закону Кара-Мурза продовжував заохочувати Сполучені Штати збільшити кількість росіян, які підпадають під санкції, відповідно до законодавства. Сенатор Джон Маккейн назвав його «одним із найбільш пристрасних прихильників ухвалення «закону Магнітського».

Якою б сильною не була диктатура, якщо віддані люди готові відстояти свободу, вони переможуть

За місяць до другого отруєння Кара-Мурзи тодішній президент США Барак Обама запровадив санкції проти Олександра Бастрикіна, друга Путіна, який як голова Слідчого комітету Росії зіграв важливу роль у придушенні Кремлем опозиції.

Помічник Нємцова

Кара-Мурза був політично активним з підліткового віку. У 2000 році, навчаючись у Великій Британії, став помічником Нємцова і залишався близьким до нього аж до вбивства Нємцова в лютому 2015 року.

Брав активну участь у протестах після парламентських виборів 2011 року, які назвали фальсифікованими. На той час це були наймасовіші протести в Росії з моменту приходу Путіна до влади в 1999 році.

Пізніше журналіст приєднався до некомерційної організації «Відкрита Росія», яка розвивала громадянське суспільство та демократію. «Відкрита Росія» була заснована Михайлом Ходорковським, нафтовим магнатом, якого ув’язнили на 10 років за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків. Ходорковський називав це політично мотивованою справою.

Кара-Мурза працював також репортером у різних російських газетах на початку 2000-х, здобуваючи ступінь магістра з історії в Кембриджському університеті. Пізніше переїхав до Вашингтона, де працював керівником бюро російськомовної медіакомпанії RTVi до 2012 року.

Продовжував виступати проти посилення репресій у Росії та відкрито засуджував вторгнення Росії в Україну.

«Темрява розвіється»

У квітні 2022 року його заарештували та звинуватили в поширенні «неправдивої інформації» про Збройні сили РФ. Пізніше російська влада додала обвинувачення в причетності до «небажаної» іноземної організації, а через два місяці – у державній зраді за його виступ в Арізоні.

10 квітня 2023 року Кара-Мурза виступив із останнім словом у суді. Він сказав , що не розкаюється у своїх діях, а, навпаки, пишається ними. Себе звинувачує лише в тому, що за роки своєї діяльності не зміг переконати співгромадян, наскільки небезпечним є режим Кремля.

17 квітня московський міський суд засудив російського опозиціонера до 25 років колонії.

Реакція на вирок

Британський уряд засудив вирок. У заяві йдеться про те, що уряд викликав посла Росії у Сполученому Королівстві і що британські офіційні особи «дадуть зрозуміти, що Велика Британія вважає засудження Кара-Мурзи таким, що суперечить міжнародним зобов’язанням Росії щодо прав людини, включаючи право на справедливий суд».

«Тридцять років тому Росія боролася за створення демократії. Зараз ця боротьба звернула у сумний бік», – сказала після засідання посолка Канади в Росії Елісон Леклер.

Посолка США в Росії Лінн Трейсі заявила , що «кримінальне переслідування критиків режиму є символом слабкості, а не сили».

Останні роки Кара-Мурза разом із сім’ю мешкав у США, однак повернувся до Росії у квітні 2022 року.