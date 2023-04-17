У Росії критика Кремля Володимира Кара-Мурзу засудили до 25 років колонії

Московський міський суд засудив російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзу, обвинуваченого у державній зраді, поширенні «фейків» про російську армію і в співпраці з «небажаною» організацією, до 25 років колонії.

Вступну і резолютивну частини вироку оголосив 17 квітня Московський міський суд. Процес щодо Кара-Мурзи розпочався в березні та проходив у закритому режимі, оскільки матеріали кримінальної справи засекречені.

У зал суду на оголошення вироку пустили лише державні агенції, решту журналістів (близько 50 осіб) відправили до кімнати для трансляцій, повідомило видання «Медіазона».

6 квітня державне обвинувачення попросило для Кара-Мурзи 25 років позбавлення волі.

Судив політика суддя Сергій Подопригоров, внесений до списку Магнітського в США. Володимир Кара-Мурза активно лобіював ухвалення списку Магнітського. Участь у його складанні входить до складу звинувачення щодо опозиціонера.

10 квітня Кара-Мурза виступив із останнім словом. Він заявив про свою невинуватість і сказав, що пишається тим, що робив. У промові, яка була повністю опублікована в твіттері опозиціонера, він назвав правову ситуацію в Росії подібною до 1930-х років ХХ століття. Кара-Мурза зазначив, що підписується під кожним словом звинувачення, яке вважає держзрадою виступи про стан справ у Росії в західних країнах, але пишається своїми вчинками. Себе він звинувачує лише в тому, що за роки своєї діяльності не зміг достатньо переконати співгромадян, наскільки небезпечним є режим Кремля. Політик висловив сподівання, що рано чи пізно російське суспільство зміниться. Він наголосив, що продовжує вірити в країну та її людей.

Володимир Кара-Мурза перебуває у СІЗО з квітня 2022 року. На початку березня суд продовжив його арешт ще на пів року. Щодо політика порушено три кримінальні справи: про державну зраду, про «фейки» і про здійснення діяльності «небажаної» організації за роботу з «Відкритою Росією».

За словами захисту Кара-Мурзи, який двічі ледь не помер після, за його словами, навмисних отруєнь, за час перебування у СІЗО він втратив 17 кілограмів ваги. У середині березня політик не зміг взяти участь в одному із засідань суду через погіршення самопочуття. До цього він повідомляв, що його здоров’я в ізоляторі значно погіршилося.

Незалежні журналісти та правозахисники вимагали припинити кримінальне переслідування Володимира Кара-Мурзи та негайно звільнити його із СІЗО. Петицію підписали понад 70 осіб: журналісти, правозахисники, політологи, активісти, письменники та опозиційні політики.