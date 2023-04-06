Росія: прокуратура вимагає 25 років ув’язнення для критика Кремля Кара-Мурзи

Російська прокуратура вимагає 25 років ув’язнення для критика Кремля Володимира Кара-Мурзи, повідомила його адвокат Марія Ейсмонт.

Вона сказала журналістам біля Московського міського суду, що про таке покарання сторона обвинувачення попросила на закритому судовому засіданні 6 квітня.

За словами адвоката, 41-річний Кара-Мурза, який двічі ледь не помер після, за його словами, навмисних отруєнь, за час ув’язнення схуд на 17 кілограмів.

У довідці з медчастини слідчого ізолятора Кара-Мурзи, зачитаній суддею під час засідання минулого місяця, йшлося про те, що він не може брати участь у судовому засіданні «до закінчення призначеного курсу лікування». Згідно з довідкою, він лікується від полінейропатії, на яку страждає в результаті отруєння.

На початку березня суд продовжив арешт Кара-Мурзі на пів року. Він перебуває у СІЗО з квітня 2022 року. Проти опозиціонера порушено три кримінальні справи: про так звані «фейки» про армію Росії, про державну зраду і про здійснення діяльності «небажаної організації» за роботу з «Відкритою Росією».

За версією слідства, виступаючи 15 березня в США перед членами Палати представників штату Арізона, Кара-Мурза, «діючи з мотивів політичної ненависті, поширив під виглядом достовірних повідомлень свідомо неправдиву інформацію». Зокрема, тоді йшлося про бомбардування житлових районів і об’єктів соціальної інфраструктури України.

Вже коли він був під арештом, проти політика відкрили справи про співпрацю з «небажаною організацією» і державну зраду.

Кара-Мурза домігся ухвалення в США «акту Магнітського», що передбачає заборону на в’їзд до США та заморожування активів для представників російської влади, відповідальних за грубі порушення прав людини.

Політик був головою ради Фонду Бориса Нємцова за свободу, віцепрезидентом фонду «Вільна Росія» та координатором фонду «Відкрита Росія». Він також займався підготовкою та просуванням перших персональних санкцій проти російських чиновників на Заході. Пережив два замахи.