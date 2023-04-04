Правозахисний орган ООН продовжив розслідування злочинів в Україні, пов’язаних із вторгненням Росії

Рада ООН із прав людини 4 квітня переважною більшістю голосів проголосувала за продовження на рік мандату слідчого органу, який розслідує можливі воєнні злочини, скоєні в Україні після повномасштабного вторгнення Росії.

Двадцять вісім країн проголосували «за», 17 – утрималися і дві проголосували проти рішення щодо Незалежної міжнародної слідчої комісії, яка, на думку України, має важливе значення для притягнення Росії до відповідальності за її злочини.

У Міністерстві закордонних справ України привітали схвалення Радою ООН з прав людини резолюції «Ситуація з правами людини в Україні внаслідок російської агресії», відповідно до якої був на один рік подовжений мандат Незалежної міжнародної комісії ООН.

«Україна висловлює вдячність державам-членам Ради ООН із прав людини, які підтримали цей документ, адже продовження Комісією незалежного розслідування і документування фактів кричущих порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права та міжнародних злочинів сприятиме притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців і забезпеченню справедливості для жертв російської агресії», – йдеться в повідомленні.

16 березня в Женеві експерти Незалежної міжнародної слідчої комісії ООН​ презентували доповідь про зібрані свідчення порушень міжнародного права прав людини та міжнародного гуманітарного права упродовж останнього року повномасштабної збройної агресії РФ проти України.

Як наголосили комісари, чимало фактів – навмисні вбивства, напади на мирних жителів, незаконні ув’язнення, тортури, зґвалтування, примусове переміщення та депортація дітей – становлять воєнні злочини.

Коли у голови Комісії Еріка Мьосе журналісти уточнили, чи можна вважати наведені факти геноцидом, він відповів, що поки таких доказів не знайшов. Проте питання потребує подальшого розслідування, додав він.