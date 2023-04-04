Правозахисний орган ООН продовжив розслідування злочинів в Україні, пов’язаних із вторгненням Росії

Рада ООН із прав людини 4 квітня переважною більшістю голосів проголосувала за продовження на рік мандату слідчого органу, який розслідує можливі воєнні злочини, скоєні в Україні після повномасштабного вторгнення Росії.
Двадцять вісім країн проголосували «за», 17 – утрималися і дві проголосували проти рішення щодо Незалежної міжнародної слідчої комісії, яка, на думку України, має важливе значення для притягнення Росії до відповідальності за її злочини.
У Міністерстві закордонних справ України привітали схвалення Радою ООН з прав людини резолюції «Ситуація з правами людини в Україні внаслідок російської агресії», відповідно до якої був на один рік подовжений мандат Незалежної міжнародної комісії ООН.
«Україна висловлює вдячність державам-членам Ради ООН із прав людини, які підтримали цей документ, адже продовження Комісією незалежного розслідування і документування фактів кричущих порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права та міжнародних злочинів сприятиме притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців і забезпеченню справедливості для жертв російської агресії», – йдеться в повідомленні.
16 березня в Женеві експерти Незалежної міжнародної слідчої комісії ООН презентували доповідь про зібрані свідчення порушень міжнародного права прав людини та міжнародного гуманітарного права упродовж останнього року повномасштабної збройної агресії РФ проти України.
Як наголосили комісари, чимало фактів – навмисні вбивства, напади на мирних жителів, незаконні ув’язнення, тортури, зґвалтування, примусове переміщення та депортація дітей – становлять воєнні злочини.
Коли у голови Комісії Еріка Мьосе журналісти уточнили, чи можна вважати наведені факти геноцидом, він відповів, що поки таких доказів не знайшов. Проте питання потребує подальшого розслідування, додав він.
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