У будинку в Кривому Розі через вибух газу постраждали 10 людей, зокрема дитина – ДСНС

У Кривому Розі Дніпропетровської області вибухнув газ в п’ятиповерховому житловому будинку – постраждало 10 людей, у тому числі дитина, повідомляє обласне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, вибух стався на вулиці Героїв полку «Азов».

«У трикімнатній квартирі, розташованій на другому поверсі житлового будинку, попередньо, стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого виникла пожежа на загальній площі 70 кв.м. О 07:42 займання локалізовано та о 08:12 ліквідовано. Внаслідок вибуху частково зруйновано міжкімнатні перегородки, вибито шибки у вікнах другого під’їзду. Руйнувань несучих конструкцій не виявлено. Надзвичайниками врятовано 10 осіб, з них 4 особи за допомогою спеціальної техніки та 6 осіб по сходовим клітинам», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, госпіталізовані чоловік 1956 року народження, який має опіки тіла, та дві жінки, 1969 та 1932 років народження (отруєння продуктами горіння), решта від госпіталізації відмовились. Про стан дитини не повідомляється.