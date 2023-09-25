В Узбекистані госпіталізували сотні дітей. Батьки підозрюють – причиною міг бути препарат в рамках кампанії з йодизації

За фактом госпіталізації сотень дітей в Узбекистані, у Наманганській області, порушено кримінальну справу. Про це повідомила помічниця президента країни Саїда Мірзіяєва.

Як передає Узбецька служба Радіо Свобода, урядовці вже відвідали лікарні у регіоні, куди зі скаргами на здоров’я звернулися 450 дітей.

«Наразі розгляд триває, процес перебуває під нашим особистим контролем. Також прокуратурою Намангана порушено кримінальну справу, її передано до Генпрокуратури», – заявила Мірзіяєва.

За останні дні в Узбекистані з різних регіонів надходять повідомлення про госпіталізацію дітей зі скаргами на підвищення температури тіла, діарею, біль у животі. Батьки дітей підозрюють, що причиною став прийом «Антиструміну-100» (йодид калію) у рамках загальнонаціональної кампанії з йодизації дітей, яка стартувала цього тижня. Повідомлення про погіршення здоров’я дітей надходять і зі столиці країни Ташкента.

МОЗ Узбекистану у п’ятницю заборонило використання цього препарату вітчизняного виробництва по всій країні до завершення розслідування. Пізніше у відомстві заявили, що «підозри на отруєння їжею чи ліками поки не підтвердилися».