«Обережно, міни!»: небезпечна робота ДСНС та як не підірватися на міні | #ВУКРАЇНІ

Через ракетні обстріли, снаряди та бомби щодня страждають люди. ДСНС України працюють понад своїми можливості, щоб очистити землю та убезпечити населення. А фермер із Харківщини виготовив «Помічника» – приварив частини занедбаного російського танка до старого трактора, а потім приєднав їх до пульта дистанційного керування. З того часу подібні пристрої почали робити інші фермери. Про боротьбу за безпеку – #ВУкраїні.