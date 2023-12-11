Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини

#ВУКРАЇНІ

«Обережно, міни!»: небезпечна робота ДСНС та як не підірватися на міні | #ВУКРАЇНІ

«Обережно, міни!»: небезпечна робота ДСНС та як не підірватися на міні | #ВУКРАЇНІ
Embed
«Обережно, міни!»: небезпечна робота ДСНС та як не підірватися на міні | #ВУКРАЇНІ

No media source currently available

0:00 0:24:18 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Україна є найзамінованішою країною в Європі, адже зіткнулася з найсильнішим забрудненням мінами, яке бачив світ з часів Другої світової війни.

Через ракетні обстріли, снаряди та бомби щодня страждають люди. ДСНС України працюють понад своїми можливості, щоб очистити землю та убезпечити населення. А фермер із Харківщини виготовив «Помічника» – приварив частини занедбаного російського танка до старого трактора, а потім приєднав їх до пульта дистанційного керування. З того часу подібні пристрої почали робити інші фермери. Про боротьбу за безпеку – #ВУкраїні.

Випуски

Всі випуски
Нагору
XS
SM
MD
LG