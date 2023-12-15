Підліток на Харківщині поранений через вибух невідомого пристрою – ОВА

У Харківській області хлопчик постраждав через вибух невстановленого пристрою, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 15 грудня.

«Сьогодні в Ізюмському районі в руках 15-річного підлітка здетонував невідомий вибуховий пристрій», – написав він у своєму телеграмі.

Синєгубов додав, що дитину госпіталізували з пораненням обох кистей. Обставини події з’ясовуються.

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Голова ОВА нагадав про високу мінну небезпеку, особливо на деокупованих територіях Харківщини. Він закликав не брати до рук підозрілі предмети і повідомляти про них ДСНС або поліцію.

У жовтні ДСНС повідомила, що від початку повномасштабної війни в Україні, від мін та вибухонебезпечних предметів армії РФ загинула 261 людина, ще 559 зазнали поранень.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України. Місцева влада на прифронтових та деокупованих територіях регулярно повідомляє про загиблих і поранених через вибухи боєприпасів та мін.