Історія порятунку і зустріч у лікарні прикордонників, які втратили на війні ноги

ЛЬВІВ – 59-річний медик прикордонної служби Андрій Родін під час надання медичної допомоги та евакуації воїнів із поля бою був поранений і втратив обидві ноги. Він не вижив би, каже, якщо б його не винесли під обстрілами побратими. Серед сміливців був і 22-річний Олександр Вознюк. Через два місяці і цей прикордонник був поранений і втратив ногу. Обидва військовослужбовці Державної прикордонної служби зустрілись у шпиталі і зараз проходять реабілітацію.

Історія порятунку і мужності.

Бойовий медик Держприкордонної служби Андрій Родін впевнено ходить на протезах. Коли одягнув свої «нові ноги», то на початках відчував певний дискомфорт і біль, але це все минуло. Військовий медик розповів, що досить швидко опанував протези. Ще ходить за допомогою палиць, особливо на вулиці, але самостійно водить автомобіль.

У реабілітаційному центрі Superhumans поруч і його рятівник – Олександр Вознюк, який чекає на протезування ноги. Зустрілись побратими у шпиталі в Києві. Андрій Родін дізнався, що в лікарні після поранення перебуває Олександр.

Контузія стерла все в пам’яті

«Мені зателефонували і сказали, що це Сашко мене витягував, і він потрапив у лікарню. Я його не знав. До того ж, контузія стерла все в пам’яті, обличчя тих хлопців, які мене врятували. Ми й познайомились у лікарні», – каже Андрій Родін.

«Мене перевезли з Харкова в київський госпіталь Держприкордонної служби. Я був у палаті, вставати ще не міг, і на візку до мене приїхав Борисович», – розповів Олександр Вознюк.

Андрій Родін евакуював поранених бійців з поля бою, надавав їм медичну допомогу і врятував не одне життя. А почав служити бойовим медиком ще у 2014 році. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вже був у строю. Спершу з підрозділом перебував на українсько-білоруському кордоні. А вже з весни 2023 року ‒ у гарячих місцях, де велись інтенсивні бої. У день поранення наприкінці травня цього року надав медичну допомогу двом пораненим і передав їх евакуаційній групі. А сам знову повернувся на позицію до військовослужбовців. У цей ранок, розповідає, бій ставав дедалі запеклішим, обстріли не припинялись. Раптом в один момент бойовий медик нічого не відчув. Відкрив очі і побачив, що лежить і кров.

Готувався розпустити джґути, думаю, воно ж не боляче буде і потихеньку засну

«Ноги... Я одразу зрозумів, що вже не буду ходити, бо ж бачив різні поранення, що це мінно-вибухова травма і кінцівки зберегти важко. Сильні уламкові вогнепальні переломи. Наклав турнікети і почав викликати евакуаційну групу по рації. Я вже готувався розпустити джґути, думаю, воно ж не боляче буде і кров'ю…, потихеньку засну. Я все це знав, бо 30 років працював у реанімації. Хлопці прийшли з підрозділу і кричали: «Борисович, Борисович, ми чуємо». А я почав стріляти, думав, що по рації не чують. А вони мені кричать: «Борисович, чуємо, де ти стріляєш, виходь». Ці хлопці мене знали, серед них був Сашко, але це я потім уже дізнався. Я втрачав свідомість і кричав: «Відріжте ногу», бо вона вже теліпалась. А Саша поклав її біля мене»», – говорить Андрій Родін.

Олександр Вознюк із побратимами виносили бойового медика замінованою дорогою. Мін не було видно у траві. У небі, розповідає, літали дрони противника.

Врятоване життя, і я цим пишаюся

«Звісно, страшно, бо міни. Я боявся підірватися, бо мене хлопці не витягнули б там. Місцевість дуже погана, міни порослі травою. Родіна ми у п’ятьох витягнули. Йшли один за одним. Крок за кроком підійшли до Родіна, він лежав у яру. Спустилися до нього, побачили, що в нього відірвана права нога, на лівій відірвані пальці. Поклали на ноші і понесли. Віддали його евакуаційній групі, а самі повернулися на позицію. Витягнули, і людина вже ходить, і все добре. Врятоване життя, і я цим пишаюся. Ворог не забирає мертвих солдатів, там ворог просто їх залишає. А ми забираємо своїх хлопців», ‒ розповідає Олександр Вознюк.

Поранення після порятунку

Через два місяці, 4 липня, після порятунку медика Олександр на собі відчув і братерську підтримку, і пережив ті ж емоції, що Андрій Родін, коли втратив ногу. Його було поранено під час виконання бойового завдання. Це сталось у тому ж місці, де був поранений бойовий медик, і евакуювали Олександра ті ж самі бійців, що й Андрія Родіна.

Попри те, що половина поранених, половина контужених, ми відбили позицію і ворог відійшов

«Ми малими групами заходили в ту посадку і треба було з іншої позиції хлопців перевезти на іншу. Я зголосився добровольцем піти через ті хащі. Забрав хлопців, і ми пройшли через замінування. Посадка повністю була замінована. Ми тільки прийшли до позиції, почалися прильоти, прильоти, прильоти, дерева падали, тріщали. А тоді пішли перші постріли. По рації нам передали, що це ДРГ. Нашу позицію почали штурмувати. Ми навіть голови не могли підняти. Чули, що ворог поруч нас. У час бою прилетів РПГ в дерево, яке було біля окопу. Власне, з цього дерева осколки відлетіли мені в ногу, товаришу в цей момент, коли він кидав гранату, йому в руку прилетіло, але її врятували, на щастя. Іншому ‒ по шиї, йому зв’язки порвало, він не міг говорити, кашляв кров’ю. Ще один одразу загинув.

Я швидко наклав турнікет, далі відстрілювався, але вже сил не було і поклав зброю, пороздавав магазини хлопцям. Знайшов маркер, щоб написати час, мені товариш вколов знеболювальне. Я повзав окопом і чекав на евакуацію. Мені хлопці дали спальник, щоб я ним прикривався, щоб мене дрони не бачили, бо їх літало дуже багато. У наступ ми мали піти, а пішли вони. Попри те, що половина поранених, половина контужених, ми відбили позицію і ворог відійшов», ‒ говорить Олександр Вознюк.

З важким пораненням прикордонник пролежав в окопі майже вісім годин. Весь цей час був при свідомості, підтримував себе, співаючи. Зараз очікує на протезування ноги і планує продовжити службу.

Андрій Родін має намір працювати військовим лікарем, але в тилу. До пенсії йому залишилось кілька місяців. Наразі ще вибудовує життєві плани.

Обоє військовослужбовців розповіли, що для них після поранення важливою була і є підтримка рідних. Дружина Андрія Родіна Тетяна перебувала поруч з ним від перших днів шпиталізації (спершу у Харків, а потім у Київ та Львів). Вдома на бойового медика чекають чотири онучки.

Головне, що дідусь живий і з ними буде займатися

«Доньки мої розмовляли з онучками і пояснили, що у дідуся немає ніжок. Але для них головне, що дідусь живий і з ними буде займатися. Вони приїжджали до мене у лікарню і все розуміють», ‒ каже Андрій Родін.

Війна забирає життя, війна приносить горе, забирає у людей здоров’я, але важливо не втрачати оптимізм і вчитись жити далі, зауважує 22-річний Олександр Вознюк. На запитання Радіо Свобода, чи почувається героєм відповів:

«Який я герой? Герої зараз воюють. А я тут чекаю на протезування. Хлопці, з якими я служив, зараз воюють. Я б, чесно, поставив протез, далі би поїхали воювати. Не можна падати духом, якщо так багато людей тебе підтримують», ‒ каже Олександр Вознюк.