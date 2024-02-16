На Харківщині через підрив міни загинули дві людини – ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що через підрив протипіхотної міни у полі поблизу села Довгеньке на Харківщині загинули дві людини, ще одна людина – в лікарні.

«У полі стався підрив вибухонебезпечного предмета (попередньо протипіхотної міни типу ОЗМ). Внаслідок вибуху двоє чоловіків загинули на місці, ще один зазнав травм. За його життя наразі борються лікарі», – інформує пресслужба ДСНС.

Рятувальники зазначили, що на місці підриву працюють сапери, а остаточні обставини події з’ясовують правоохоронці.

У ДСНС закликали дотримуватись заходів мінної безпеки.

«Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією», – наголосили рятувальники.

За даними ДСНС, станом на грудень 2023 року в Україні від початку повномасштабної війни через підрив на мінах або інших вибухонебезпечних предметах загинули 277 людей.Крім того, поранень дістали 608 людей, із них – 74 дитини.

Рятувальники повідомляли, що потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.