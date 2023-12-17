На Миколаївщині на міні підірвався автомобіль із людьми – ДСНС

На деокупованій Снігурівщині Миколаївської області на протипіхотній міні підірвався автомобіль з двома людьми, повідомила пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«До оперативно-диспетчерської служби ГУ ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про підрив легкового автомобіля ВАЗ 2103 внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета. Подія сталася неподалік села Євгенівка Снігурівської міської територіальної громади Баштанського району», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що двоє чоловіків 1983 р.н. та 1987 р.н. їхали польовою дорогою від села в пошуку дров. Під час руху стався вибух, автотранспорт зазнав значних пошкоджень, а люди залишились неушкодженими. Проте самотужки дістатись безпечної території вони не змогли, оскільки зона підриву була досить щільно замінована, кажуть у ДСНС.

На допомогу чоловікам було направлено групу піротехнічних робіт ДСНС України. Фахівці евакуювали людей шляхом створення безпечного «коридору» завдовжки близько 140 м, зазначили рятувальник.

У ДСНС кажуть, що медичної допомоги чоловіки не потребували. При обстеженні місця детонації піротехніки з'ясували, що громадяни наїхали на протипіхотну міну.

Відомо також, що від ДСНС працювало вісім осіб особового складу та дві одиниці техніки, а також правоохоронні органи.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

29 вересня в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, підірвавшись на вибухонебезпечних предметах, загинула 251 людина, зокрема 13 дітей.