ДСНС: через ракетну атаку РФ у Києві постраждали 9 дітей

Станом на 9 годину ранку 13 грудня внаслідок обстрілу Києва армією РФ постраждали 53 особи, серед яких 9 дітей, 18 осіб госпіталізовано. Усі з колото-різаними ранами від осколків, та з гострою реакцією на стрес. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») розповів Павло Петров, пресофіцер Державної служби надзвичайних ситуацій.

«Станом на 9 годину ранку в Дніпровському районі столиці внаслідок обстрілу (армією РФ – ред.) було пошкоджено фасад багатоповерхівки, сталося загоряння балкону на 6 поверсі. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів горіло 8 автівок. Загалом під час ліквідації пожежі було врятовано 17 осіб, з них 5 неходячих, а також 7 дітей з цього числа. На безпечну відстань разом з працівниками Національної поліції було евакуйовано 25 осіб. Також пошкоджень зазнала будівля садочку – понівечений фасад, вибиті вікна», − повідомив Павло Петров.

За попередньою інформацією від Національної поліції, до бригад швидкої медичної допомоги загалом звернулися близько 30 осіб, з них троє дітей. 11 осіб госпіталізували.

«У всіх попередній діагноз – колото-різані рани та гостра реакція на стрес, саме з якою і працюють наші психологи», − розповів Павло Петров.

За його словами, також було влучання в Дарницькому районі − там горів приватний житловий будинок на площі 400 метрів квадратних. Також за двома адресами в Деснянському районі були падіння уламків.

Близько 3:00 ночі у Києві пролунало кілька вибухів. Через кілька хвилин після цього в місті оголосили повітряну тривогу. Внаслідок атаки РФ у Києві постраждали 53 людини. Повідомлялося про вісім постраждалих дітей.

За даними КМВА, пуски балістичних ракет, найімовірніше, були із північно-східного напрямку. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські війська атакували Київ десятьма балістичними ракетами, їх збили.

Місцева влада повідомила, що у Києві внаслідок нічної атаки РФ зафіксовано падіння уламків у чотирьох районах міста – у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах. В останньому у багатоповерхівці сталося загорання, через це евакуювали 17 людей.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.