ОГП: правоохоронці розпочали розслідування через ракетну атаку РФ на Київ

Правоохоронці розпочали розслідування через російську ракетну атаку на Київ.



Як повідомляє Офіс генпрокурора, досудове розслідування розпочали за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Близько 3:00 ночі у Києві пролунало кілька вибухів. Через кілька хвилин після цього в місті оголосили повітряну тривогу. Внаслідок атаки РФ у Києві постраждали 53 людини, серед них є восьмеро дітей. У більшості постраждалих – тілесні ушкодження у вигляді різаних ран.

За даними КМВА, пуски балістичних ракет, найімовірніше, були із північно-східного напрямку. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські війська атакували Київ десятьма балістичними ракетами, їх збили.

Місцева влада повідомила, що у Києві внаслідок нічної атаки РФ зафіксовано падіння уламків у чотирьох районах міста – у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах. У Деснянському районі у багатоповерхівці сталося загорання, через це евакуювали 17 людей.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.