У Повітряних силах заперечили заяву Міноборони Росії про знищення двох Су-24 під час атаки на Феодосію

У Повітряних силах Збройних сил України заперечили заяву Міноборони Росії про нібито знищення двох українських літаків Су-24 під час атаки на Феодосію в окупованому Криму, внаслідок якої був уражений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ». Про це в ефірі Радіо Свобода (програма Свобода. Ранок) заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Звісно, що не підтверджую. Вони ж кожного дня знищують по п’ять наших літаків у себе у зведеннях. Тому жодних варіантів – тут вірити не потрібно. Су-24М – це літаки бригади тактичної авіації, у Старокостянтинові місце дислокації літаків. Зрозуміло, що зараз авіація не сидить вдома, зараз авіація на оперативних аеродромах виконує ті бойові завдання. Звісно, що Росія намагатиметься вкласти населенню факти про знищення нашої авіації. Пакет літаків вони знищують у себе в зведеннях. Це не те, щоб якісь ЗМІ писали чи телеграм-канали, а це офіційні їхні зведення, фейкові. Там у місяць виходить весь бойовий склад авіації. Попри те, вони почали вже F-16 знищувати. Тому вірити російським заявам про якісь-там знищені літаки, не варто», – сказав Ігнат.

Щодо того, чи міг уражений російський корабель використовуватися для перевезення зброї, речник командування Повітряних сил зазначив, що «вибух зумовлений не просто підривом чогось незначного».

«Це детонація боєприпасів, великий десантний корабель використовується для перевезення як техніки й озброєння, так і для особового складу. Він тому і називається десантний, щоби навантажити свої відсіки і переміститися швидше від одного берега на другий. Цей корабель міг використовуватися для перевезення вантажів до портів окупованих територій, зокрема на Запорізькому напрямку, також міг перевозити у Феодосію чи інші порти боєприпаси, зокрема і «Шахеди». Ворог атакує постійно «Шахедами», і знищення великої партії, будемо сподіватися, що це велика партія, може дати нам певний карт-бланш, як то кажуть», – сказав він.

На запитання ведучої про те, якими саме ракетами був уражений корабель «Новочеркаськ», Юрій Ігнат відповів: «крилатими» і додав: «Зараз журналісти будуть питати: нашими чи партнерськими. Кожен виробник хоче бачити результат своєї роботи, отакий власне результат, як звісно і рекламу свого озброєння. У нас є Storm Shadow, є Scalp на озброєнні, які нам передають партнери. Звичайно, нам хотілось би мати німецьку ракету Taurus – це крилата ракета з більшою дальністю».

Щодо того, наскільки складна і небезпечна така операція для Повітряних сил, Юрій Ігнат зауважив, що в російських сил «є дуже серйозне ППО».

«Захист безумовно у них є. Не потрібно бути наївними і думати, що у них немає ППО. Там є дуже серйозне ППО. Його треба подолати з допомогою певних тактичних прийомів, які застосовують Повітряні сили, можна завдяки західному озброєнню. Ми це вже неодноразово бачили – флагман флоту крейсер «Москва». Було проведено блискучу спецоперацію, завдано ударів, власне перехитрили росіян і продовжуємо це робити і зараз. Західне озброєння плюс гарно сплановані тактичні операції приводять до результату», – сказав він.

У ніч на 26 грудня командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що українські сили знищили російський великий десантний корабель «Новочеркаськ» під час удару в окупованому Криму. Подробиць він не повідомив.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що близько 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» в районі окупованої Феодосії і знищила його. Скільки і які саме ракети застосували – не уточнюють.

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов підтвердив атаку в районі Феодосії і повідомив, що територія порту оточена. Пізніше він заявив, що загинула одна людина, ще двоє – поранені, пошкоджені шість будинків, у яких вибиті вікна.

«На даний момент детонація припинилася, пожежа локалізована. На місці працюють усі профільні служби. Мешканців кількох будинків буде відселено», – написав він у телеграмі.

Міністерство оборони Росії підтвердило, що минулої ночі в порту Феодосії в окупованому Криму був пошкоджений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ». Як повідомляють російські агенції, зокрема «Интерфакс» і «РИА Новости» з посиланням на дані Міноборони РФ, корабель був пошкоджений внаслідок удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет.

Крім того, в російському міністерстві заявили, що нібито були збиті два українські Су-24, які здійснювали пуск авіаційних керованих ракет.

Вночі надходили повідомлення про вибухи в порту в окупованій Феодосії. Телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на своїх підписників із Феодосії повідомив, що перші вибухи пролунали о 2:49 – 2:50 за місцевим часом, після чого на кораблі почалася пожежа, а о 3:31 «пролунав великий вибух, від якого в найближчих до порту будинках вилетіли вікна». Після цього, за повідомленням, розпочалася детонація боєприпасів.

За деякими даними, на борту ВДК «Новочеркаськ» могли бути «Шахеди». Ці дані поки офіційно не підтверджені, перевірити їх незалежно редакція наразі не може. Російські військові атакують цими іранськими дронами територію України, запускаючи їх, зокрема, з окупованого Криму.