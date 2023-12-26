Повітряні сили заявили про збиття 13 дронів

Російські війська з вечора 25 грудня до 3:00 26 грудня атакували Україну з південно-східного напрямку ударними БпЛА типу Shahed, 13 із яких збили українські військові, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Усього зафіксовано пуски 19 «Шахедів» із районів Балаклава – Крим і Приморсько-Ахтарськ – РФ. У результаті протиповітряного бою силами і засобами Повітряних сил і Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА Shahed-136/131 у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської і Хмельницької областей», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Повітряних силах зазначили, що близько 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» в районі окупованої Феодосії і знищила його. Скільки і які саме ракети застосували – не уточнюють.

Про ураження ВДК «Новочеркаськ» під час нічого удару в окупованому Криму, раніше повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Подробиць він не повідомив.

Міноборони Росії ситуацію поки що не коментувало. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов підтвердив атаку в районі Феодосії і повідомив, що територія порту оточена.

«На даний момент детонація припинилася, пожежа локалізована. На місці працюють усі профільні служби. Мешканців кількох будинків буде відселено», – написав він у телеграмі.

Вночі надходили повідомлення про вибухи в порту в окупованій Феодосії. Телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на своїх підписників із Феодосії повідомив, що перші вибухи пролунали о 2:49 – 2:50 за місцевим часом, після чого на кораблі почалася пожежа, а о 3:31 «пролунав великий вибух, від якого в найближчих до порту будинках вилетіли вікна». Після цього, за повідомленням, розпочалася детонація боєприпасів.

За деякими даними, на борту ВДК «Новочеркаськ» могли бути «Шахеди». Ці дані поки офіційно не підтверджені, перевірити їх незалежно редакція наразі не може. Російські військові атакують цими іранськими дронами територію України, запускаючи їх, зокрема, з окупованого Криму.