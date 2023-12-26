В окупованому Криму підірвали російський корабель «Новочеркаськ» – Олещук

Українські сили знищили російський великий десантний корабель «Новочеркаськ» під час нічого удару в окупованому Криму, повідомив у телеграмі в ніч на 26 грудня командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

«Цього разу услід за флагманом ЧФ РФ – крейсером «Москва», прямує великий десантний корабель «Новочеркаськ». Дякую пілотам Повітряних сил і всім причетним за філігранну роботу», – написав Олещук.

Подробиць він не повідомив.

Міноборони Росії ситуацію поки що не коментувало. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов підтвердив атаку в районі Феодосії і повідомив, що територія порту оточена.

«На даний момент детонація припинилася, пожежа локалізована. На місці працюють усі профільні служби. Мешканців кількох будинків буде відселено», – написав він у телеграмі.

Вночі надходили повідомлення про вибухи в порту в окупованій Феодосії. Телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на своїх підписників із Феодосії повідомив, що перші вибухи пролунали о 2:49 – 2:50 за місцевим часом, після чого на кораблі почалася пожежа, а о 3:31 «пролунав великий вибух, від якого в найближчих до порту будинках вилетіли вікна». Після цього, за повідомленням, розпочалася детонація боєприпасів.

За деякими даними, на борту ВДК «Новочеркаськ» могли бути «Шахеди». Ці дані поки офіційно не підтверджені, перевірити їх незалежно редакція наразі не може. Російські військові атакують цими іранськими дронами територію України, запускаючи їх, зокрема, з окупованого Криму.

17 листопада речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив, що можливості сил РФ у Чорному морі останнім часом «значно зменшилися» завдяки роботі українських Сил оборони. Російські військові змушені «триматися якнайдалі та значно обмежені у своїх діях». За його словами, російський флот зазнав «серйозних збитків» – зокрема, було знищено 15 кораблів, 12 – пошкоджено.

Починаючи з серпня 2022 року, у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень «терористичної небезпеки».

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні цього року очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».