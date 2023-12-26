«Філігранна робота». Як ЗСУ знищили корабель РФ «Новочеркаськ»: деталі

«Новочеркаськ» пішов вслід за «Москвою»?

В окупованому Криму знищено великий десантний корабель РФ «Новочеркаськ», який ймовірно привіз іранські дрони. Цю інформацію підтвердив командувач повітряних сил України Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за «філігранну роботу».

Що відомо про спецоперацію у Феодосії?

Різдво на фронті. Мар'їнка окупована?

Протягом минулої доби на фронті було 98 бойових зіткнень, українські військові відбивали атаки російських сил на вісьмох напрямках, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України у ранковому зведенні 26 грудня.

Речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун ці заяви заперечив. «Бої за Мар’їнку тривають. Наразі наші військовослужбовці перебувають в адміністративних кордонах Мар’їнки, але місто вщент знищене. Але говорити про повне захоплення Мар’їнки некоректно», – сказав він в ефірі телемарафону.

Говорячи про ситуацію в Авдіївці, Штупун сказав, що Збройні сили продовжують тримати оборону в місті.

Законопроєкт про мобілізацію: які зміни?

Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт про зміни в мобілізації. Пропонують скасувати строкову службу, статус «обмежено придатний» та можуть запровадити обмеження у користуванні власним майном, якщо резервісти не явилися в частину. Повістка тепер може бути вручена в тому числі в електроному вигляді.

Про нові правила і обмеження, про ротацію і рекрутинг говоримо далі.

Протести у Сербії

У Сербії після виборів спалахнули протести. До прихильників проєвропейської опозиції в антиурядових мітингах долучилися студентські групи. Люди заблокували вулиці біля

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