ВМС після даних про знищення російського ВДК: у Чорному й Азовському морях кораблі РФ не чергують

У Чорному й Азовському морях станом на 08:00 26 грудня немає на чергуванні російських військових кораблів, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«У Середземному морі – чотири ворожі кораблі, серед яких – два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – до 16 ракет», – йдеться в повідомленні.

У ніч на 26 грудня командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що українські сили знищили російський великий десантний корабель «Новочеркаськ» під час удару в окупованому Криму. Подробиць він не повідомив.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що близько 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» в районі окупованої Феодосії і знищила його. Скільки і які саме ракети застосували – не уточнюють.

Міноборони Росії ситуацію поки що не коментувало. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов підтвердив атаку в районі Феодосії і повідомив, що територія порту оточена.

«На даний момент детонація припинилася, пожежа локалізована. На місці працюють усі профільні служби. Мешканців кількох будинків буде відселено», – написав він у телеграмі.

Вночі надходили повідомлення про вибухи в порту в окупованій Феодосії. Телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на своїх підписників із Феодосії повідомив, що перші вибухи пролунали о 2:49 – 2:50 за місцевим часом, після чого на кораблі почалася пожежа, а о 3:31 «пролунав великий вибух, від якого в найближчих до порту будинках вилетіли вікна». Після цього, за повідомленням, розпочалася детонація боєприпасів.

За деякими даними, на борту ВДК «Новочеркаськ» могли бути «Шахеди». Ці дані поки офіційно не підтверджені, перевірити їх незалежно редакція наразі не може. Російські військові атакують цими іранськими дронами територію України, запускаючи їх, зокрема, з окупованого Криму.

17 листопада речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив, що можливості сил РФ у Чорному морі останнім часом «значно зменшилися» завдяки роботі українських Сил оборони. Російські військові змушені «триматися якнайдалі та значно обмежені у своїх діях». За його словами, російський флот зазнав «серйозних збитків» – зокрема, було знищено 15 кораблів, 12 – пошкоджено.