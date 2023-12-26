Військові повідомили про влучання на Одещині й Миколаївщині внаслідок удару РФ

В Одеській і Миколаївській областях вночі були влучання російських дронів, повідомили в оперативному командуванні «Південь» вранці 26 грудня.

«В Одеському районі ворог поцілив по відкритій території одного з інфраструктурних об’єктів. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали. На Миколаївщині влучанням у промисловий об’єкт пошкоджено складські будівлі. Постраждалих не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

Військові уточнили, що загарбники атакували південь України з окупованого Криму і східного узбережжя Азовського моря.

«За дві хвилі атак протяжністю дві і чотири години нашим підрозділам протиповітряної оборони вдалось знищити дев’ять ударних БпЛА типу Shahed-131/136: по чотири в Одеській і Миколаївській областях й один – на Херсонщині», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття вночі і ввечері 25 грудня 13 із 19 запущених Росією «Шахедів» у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської і Хмельницької областей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.