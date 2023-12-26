Генштаб ЗСУ: на фронті було 98 бойових зіткнень, 40 атак відбили на Авдіївському напрямку

Протягом минулої доби на фронті було 98 бойових зіткнень, українські військові відбивали атаки російських сил на вісьмох напрямках, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України у ранковому зведенні 26 грудня.

«Загалом ворог завдав один ракетний і 42 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, найбільше російських атак – 40 – українські військові відбили на Авдіївському напрямку, де загарбники «не полишають спроб оточити Авдіївку», на Лиманському напрямку Сили оборони України відбили 29 атак російських військ у районі Серебрянського лісництва Луганської області і Веселого Донецької області.

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Крім того, за повідомленням, українські військові відбили російські атаки на Куп’янському, Бахмутському, Мар’їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках.

«На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 12 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч і відступив», – зазначили в Генштабі.

Напередодні російські медіа заявили з посиланням на міністра оборони РФ Сергія Шойгу про нібито повне захоплення Мар’їнки російськими військами.

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Речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун ці заяви заперечив. «Бої за Мар’їнку тривають. Наразі наші військовослужбовці перебувають в адміністративних кордонах Мар’їнки, але місто вщент знищене. Але говорити про повне захоплення Мар’їнки некоректно», – сказав він в ефірі телемарафону.

Говорячи про ситуацію в Авдіївці, Штупун сказав, що Збройні сили продовжують тримати оборону в місті.

«Загроза завжди є оточення, прориву, але ми підтягуємо резерви, переформатовуємося, завдаємо ворогу втрат. Щодня він там втрачає 300-400 чоловік мертвими та пораненими і дуже багато військової техніки», – повідомив речник.