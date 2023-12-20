Британська розвідка каже про застій на фронті в Україні

Хоча російські війська продовжують локальні наступи на кількох секторах, але окремі атаки рідко перевищує масштаби на рівні взводу, пише у черговому огляді з посиланням на дані розвідки британське Міністерство оборони.

«Великий прорив Росії малоймовірний, і загалом фронт характеризується застоєм», – звертає увагу британська розвідка.

Крім того, британська сторона відзначає зусилля українських сил з покращення польових укріплень і перехід до «більш оборонної позиції на більшій частині лінії фронту».

Повідомляється, що станом на середину грудня Україна покращила оборону вздовж свого кордону з Білоруссю за допомогою «зубів дракона», колючого дроту та протитанкових ровів.

За даними командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, російські війська продовжують наступальні дії на Куп’янському, Лиманському і Бахмутському напрямках з метою вийти на кордони Донецької області, але «на всіх трьох напрямках наші війська тримають оборону і знищують ворога», каже він.

У свою чергу, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський нещодавно повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».

Американський Інститут вивчення війни (ISW) днями зауважив, що російські війська проводять наступальні дії в різних місцях на сході України, в той час як українські війська почали згортати контрнаступальні операції.