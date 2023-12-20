Російські війська на східних напрямках фронту поспішають захопити нові території, однак їхні плани розбиваються діями Збройних сил України, заявив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі Радіо Свобода («Свобода.Ранок»).

«Вони (російські війська – ред.) поспішають. Свій наступ вони розпочали на початку жовтня. І спочатку жовтня відбуваються активніші бойові дії на усіх напрямках. Зараз вони мають короткострокові, середньострокові і довгострокові. Але ті плани весь час переносяться, тому що вони забули в тих планах поставити позначку, що проти них стоять Збройні сили України, які, звичайно, їм того зробити не дадуть», – каже Фітьо.

Він каже, що армія РФ має вже раніше відомі плани захопити Куп’янськ і Часів Яр, але «вже третій місяць вони практично з місця на місце переступають».

Крім того, як повідомив Володимир Фітьо, російські сили збільшили кількість застосування дронів на Бахмутському напрямку.

«Кількість дронів більша. В середньому застосування ворожих дронів на Бахмутському напрямку коливається від 30 до 50 штук», – зазначив він.

Речник командування Сухопутних військ відзначив і збільшення обстрілів в районі Бахмута, що в порівнянні з Лимано-Куп’янським напрямком більше удвічі. «Бої йдуть цілодобово», – каже Фітьо.

За даними Генштабу ЗСУ, на Лимано-Куп’янському напрямку минулої доби ЗСУ відбили 9 російських атак, на Бахмутському – 12. У ЗСУ кажуть, що Сили оборони продовжують «завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах».