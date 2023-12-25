Бої за Мар’їнку тривають, говорити про її повне захоплення Росією некоректно – Штупун

Речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун заперечив заяви міністра оборони Росії про нібито повне захоплення Мар’їнки російськими військами.

«Бої за Мар’їнку тривають. Наразі наші військовослужбовці перебувають в адміністративних кордонах Мар’їнки, але місто вщент знищене. Але говорити про повне захоплення Мар’їнки некоректно», – сказав він в ефірі телемарафону.

Говорячи про ситуацію в Авдіївці, Штупун сказав, що Збройні сили продовжують тримати оборону в місті.

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«Загроза завжди є оточення, прориву, але ми підтягуємо резерви, переформатовуємося, завдаємо ворогу втрат. Щодня він там втрачає 300-400 чоловік мертвими та пораненими і дуже багато військової техніки», – повідомив речник.

Водночас Штупун звернув увагу на те, що деяка російська техніка в цьому районі не нова: новітній танк Т-90М «Прорив» може йти в одній колоні з Т-62 або «якоюсь БМП, якій 60 років». Водночас Росія продовжує регулярно підтягувати особовий склад.

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«(Стратегія російських військ – ред.) на кожному з напрямків різна. Залежить від погоди. Щойно якийсь туман або сніг, ворог намагається застосовувати техніку, тому що тоді ані ми, ані ворог не можуть використовувати в повному обсязі безпілотники», – розповів представник Сил оборони.

Раніше російські медіа заявили з посиланням на міністра оборони РФ Сергія Шойгу про нібито повне захоплення Мар’їнки російськими військами.

За оцінкою британської розвідки, російські військові прагнуть захопити Мар’їнку для «подальшого просування на захід у бік Курахового, але прорив вкрай малоймовірний».

Зруйноване в результаті бойових дій місто Мар’їнка перебувало на лінії фронту від початку вторгнення, і бої серед руїн тривають майже щодня.