Росія думає, що час на її боці – офіцер бригади НГУ «Рубіж» про Бахмутський напрямок

В останні два місяці російські війська посилили тиск навколо Бахмута: і якщо на початку це були контратаки на Кліщіївку та Андріївку, звільнені Силами оборони під час літнього наступу, то зараз агресор дедалі сильніше атакує північно-західний фланг: Богданівку, Хромове, Іванівське. Це дає підставу аналітикам говорити про плани РФ просуватися на Часів Яр. ЗСУ чинять опір та досі зберігають контроль над частиною Хромового, хоча російська пропаганда ще восени заявляла про взяття цього села на трасі Бахмут-Часів Яр.

Попри те, що ЗСУ завдають Росії постійних втрат у живій силі, її противник не економить: він вважає, що час – на його боці, налаштований кидати метр за метром у бій нову піхоту та орати землю артилерією, кажуть українські захисники. Про ситуацію на Бахмутському напрямку в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) розповів Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії «Рубіж»

– Зі зведень українського Генерального штабу та DeepState можна зрозуміти, що російські війська не послаблюють тиск на заході від Бахмуту, в районі Богданівки та Хромового, і також на південь, біля Кліщіївки. Як там змінюється ситуація?

– Загалом на всьому східному напрямку, і в Бахмутському районі, – як в географічному, так і десятки кілометрів північніше, південніше самого міста, – ситуація лишається максимально напруженою. Ворог продовжує шукати якісь місця, де він може розвивати успіх. Ми чітко розуміємо, що з початку повномасштабного вторгнення [Росії], коли минуло один, два, три місяці, коли почалися бої за Рубіжне, за Сєвєродонецьк, ворог уже не може здійснювати широкофронтальні наступальні операції.

Ситуація лишається максимально напруженою

Тому фактично долю України, долю того, що відбувається на фронті, вирішує в певний момент якась одна посадка, вулиця, декілька хат, – якщо говорити про якесь село, або якась вузька ділянка фронту, на якій ворог концентрує дуже багато зусиль, щоб намагатись просуватися.

Це означає, що ворог і вогневі засоби, і БПЛА, і багато чого іншого, декілька загальновійськових бригад концентрує для того, щоб то в одному, то в іншому місці намагатись прорвати оборону [ЗСУ].

У більшості випадків ворог несе величезні втрати, але не полишає спроб [просунутись]. Більше того, прекрасно розуміє, що може сподіватися на успіх тільки таким чином – максимально докладаючи зусилля, навіть не за кілометри, а якісь там десятки або сотні метрів.

І от в таких боях навколо Бахмуту, та і на всій лінії фронту, – у цьому і полягає війна, яка відбувається зараз. Адже доволі ефективна оборона Сил оборони України, дуже багато ворожих сил, які вони концентрують, перемелює. Але, на жаль, ворог так само намагається і дуже багато випускає артилеристських боєприпасів, багато чого знищує, багато переорює, багато приносить руйнації такою тактикою.

Ми можемо чітко говорити, що переважно ворог зазнає поразки, несе величезні втрати, але, на жаль, повторюсь, вони намагаються і намагаються. У них (У Росії – ред.) таке розуміння, що час на їхньому боці. Вони думають, що зможуть багато витримати, і рано чи пізно, метр за метром, просуватимуться. Однак насправді їхні втрати набагато більші зі якісь химерні здобутки. Дуже-дуже напружена ситуація зараз, накал дуже великий.

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– Володимире, якщо говорити про живу силу противника, ми обговорювали раніше, як російські військові наступали під Іванівськім на повний зріст, з чого аналітики зробили висновок, що не економлять вони там особовий склад. Ви також говорите, що ЗСУ їх просто перемелюють. Така тактика РФ типова для Бахмутського напрямку?

У них таке розуміння, що час на їхньому боці

– Жодним чином вони не економлять, це типові такі дії. Апогеєм, на мій погляд, були події минулого року, коли взагалі влаштовували «м'ясні конвеєрні» – наголошую, конвеєрні – спроби штурмів. Доволі часто вони використовують велику кількість піхоти, відповідно, на повну наша артилерія працює. Всі працюють, в принципі, – кулеметники, гранатометники, мінометники, артилеристи, танкісти.

Ворог використовує і техніку, використовує величезну кількість боєприпасів своєї артилерії, намагається так само застосовувати наступальні операції з бронетехнікою. Ця комбінація йому мало успіху приносить, але знову ж таки, попри це, він не полишає спроб [наступати].

Можливо, [Росія] сподівається, що її тактика – це вода, що камінь сточує. І нібито люди – це вода, яка для них є нескінченним ресурсом, і вони думають, що таким чином досягнуть якогось успіху. Наша задача – просто їх перемелювати, не давати ніяких приводів сподіватися на успіх.

– У діях агресора, в його тактиці, – ви говорили, що вода камінь сточує, і людей не шкода, – на Бахмутському напрямку взагалі спостерігаються якісь зміни, те, про що важливо знати? Можливо, агресор намагається якось змінити свою тактику і діяти інакше?

– Вони комбінують, вони з початку війни випробували декілька таких тактик. Але вся їхня тактика полягає в тому, що вони сподіваються на успіх шляхом масовості. Масовості – кількості живої сили, яка атакує.

Наша задача – просто їх перемелювати, не давати ніяких приводів сподіватися на успіх

Можливо, вони сподіваються, що зі 100-200 осіб або з 10-20, – по-різному, дивлячись, який епізод, – якийсь відсоток, половина, менше половини чи третина досягне якоїсь мети. Зав'яжеться якийсь контактний бій і зможуть десь якийсь окоп, якісь 10 чи 50 метрів відбити.

Так само вони пробують використовувати велику кількість танків, бронетехніки, яка просто знищується мінами, знищується артилерією, знищується протитанковими засобами, – знищується всіма вогневими засобами, які є в Силах оборони України. Але загалом цю тактику ворога можна підсумувати так – вони сподіваються досягти якогось успіху масовістю.

– А якщо говорити про те, що за вашими спостереженнями, чисельність військ агресора збільшуються на Бахмутському напрямку чи там стабільне угруповання?

– Спостерігається певна стала кількість на їхній лінії оборони. Те, що ми бачимо: ми їм завдаємо втрат, але вони поповнюють їх резервами. Свої резерви в ближній зоні вони намагаються не тримати, тому що все ж таки з минулого року доволі вдало працює далекобійна артилерія, пан «Хаймарс», інші засоби. І [війська РФ] використовують резерви виключно для поповнення або у штурмових діях.

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– І останнє до вас питання. Чи збільшилась у армії РФ кількість нічних дронів на цьому напрямку?

– Будь-який засіб зброї, який, на їхню думку, приносить їм успіх, вони намагаються поставити на величезний потік, щоб масовістю отримати перевагу. Вони сподіваються, що тотальна перевага – це запорука їхнього успіху.

З кожним днем, з кожним тижнем, з кожним місяцем ця війна все більше стає війною технологій, логістики, комунікацій, координацій. У технологіях вони теж намагаються досягти якогось прориву, якогось успіху. Тому важливо це розуміти та вкотре і вкотре вдосконалюватися та протидіяти успіхам [Росії]. І тут важлива підтримка, зокрема, західних партнерів – і загалом всього українського суспільства.

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