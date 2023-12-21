У ISW оцінили ситуацію з просуванням ЗСУ та військ РФ у районі Бахмута

Американський Інститут вивчення війни (ISW) на основі відкритих даних оцінив, якою наразі є оперативна ситуація в районі Бахмута Донецької області.

Повідомляється, що 20 грудня російські війська здійснили незначне підтверджене просування на північ від Бахмута.

Американські аналітики з посиланням на дані російської сторони кажуть, що сили РФ просунулися на захід від Бахмута, але ISW не може підтвердити зміни лінії фронту в цьому районі.

«Російські військові блогери стверджували, що частини бригади РФ «Север-V» просунулися на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, а регулярні російські війська – на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Курдюмівки. Російські та українські джерела повідомляли, що бої тривають на північно-західному та південно-західному флангах Бахмута», – йдеться в повідомленні.

Напередодні британська розвідка заявила про застій на фронті в Україні, заявивши, що «великий прорив Росії малоймовірний».

За даними командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, російські війська продовжують наступальні дії на Куп’янському, Лиманському і Бахмутському напрямках з метою вийти на кордони Донецької області, але «на всіх трьох напрямках наші війська тримають оборону і знищують ворога», каже він.

У свою чергу, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський нещодавно повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».

Президент Володимир Зеленський категорично заперечив можливість поразки України у війні проти Росії. Про це він сказав на пресконференції 19 грудня.