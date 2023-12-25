Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт про зміни в мобілізації

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби», повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Документ надали для ознайомлення парламенту 25 грудня.
Сам проєкт закону наразі недоступний. Водночас пояснювальна записка містить положення, які пропонує документ. Серед них:
- зниження призовного віку з 27 до 25 років
- надання можливості військовослужбовцям, яких звільнили з полону, додаткової відпустки на 90 днів
- залучення місцевої влади до мобілізації
- уточнення норм «щодо виконання військово-транспортного обовʼязку»
- уточнення обов’язків громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації
- уточнення підстав для відстрочки чи звільнення від призову
- встановлення додаткових обставин для звільнення чи відстрочки військовозобов’язаних від призову
- виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби
- виключення строкової військової служби – як виду військової служби та звільнення зі служби у запас військових строкової військової служби
- запровадження для всіх громадян базової загальновійськової підготовки до трьох місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах
- запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку
- встановлення обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби
- надання повноважень Національній поліції щодо участі у заходах мобілізації
Раніше міністр оборони Рустем Умєров розповів, що Міністерство оборони України розглядає можливість розсилати військовозобов’язаним електронні сповіщення для запрошення у військкомати.
У грудні народна депутатка, голова комітету з питань національної оборони Мар’яна Безугла повідомила про обговорення законопроєкту про мобілізацію. У попередньому варіанті, за її словами, передбачається загальний військовий облік і базова загальновійськова підготовка для жінок, водночас їх залучення на бойові посади мають бути тільки добровільними. Згодом у РНБО заявили, що мобілізація жінок наразі не планується.
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8 листопада Верховна Рада підтримала продовження строків воєнного стану в Україні й загальної мобілізації на 90 діб – до 14 лютого 2024 року. Це було вже дев’яте голосування парламенту за продовження цих термінів від початку повномасштабної війни.
В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Їхню дію кілька разів продовжували.
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