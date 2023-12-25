Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт про зміни в мобілізації

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби», повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Документ надали для ознайомлення парламенту 25 грудня.

Сам проєкт закону наразі недоступний. Водночас пояснювальна записка містить положення, які пропонує документ. Серед них:

зниження призовного віку з 27 до 25 років

надання можливості військовослужбовцям, яких звільнили з полону, додаткової відпустки на 90 днів

залучення місцевої влади до мобілізації

уточнення норм «щодо виконання військово-транспортного обовʼязку»

уточнення обов’язків громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації

уточнення підстав для відстрочки чи звільнення від призову

встановлення додаткових обставин для звільнення чи відстрочки військовозобов’язаних від призову

виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби

виключення строкової військової служби – як виду військової служби та звільнення зі служби у запас військових строкової військової служби

запровадження для всіх громадян базової загальновійськової підготовки до трьох місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах

запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку

встановлення обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби

надання повноважень Національній поліції щодо участі у заходах мобілізації

Раніше міністр оборони Рустем Умєров розповів, що Міністерство оборони України розглядає можливість розсилати військовозобов’язаним електронні сповіщення для запрошення у військкомати.

У грудні народна депутатка, голова комітету з питань національної оборони Мар’яна Безугла повідомила про обговорення законопроєкту про мобілізацію. У попередньому варіанті, за її словами, передбачається загальний військовий облік і базова загальновійськова підготовка для жінок, водночас їх залучення на бойові посади мають бути тільки добровільними. Згодом у РНБО заявили, що мобілізація жінок наразі не планується.

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8 листопада Верховна Рада підтримала продовження строків воєнного стану в Україні й загальної мобілізації на 90 діб – до 14 лютого 2024 року. Це було вже дев’яте голосування парламенту за продовження цих термінів від початку повномасштабної війни.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Їхню дію кілька разів продовжували.