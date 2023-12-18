Центр дезінформації РНБО назвав повідомлення про мобілізацію жінок «російською пропагандою»

Наразі про примусову мобілізацію жінок в Україні не йдеться, заявили в Центрі дезінформації при Раді національної безпеки і оборони 18 грудня.

«Російська пропаганда поширює наративи про те, що найближчим часом в Україні почнуть мобілізувати жінок», – заявили в Центрі.

Зараз обов’язковому військовому обліку підлягають жінки з медичною та фармацевтичною освітою. Водночас Центр зазначає, що облік – це не призов, і служба в Збройних силах для жінок лишається добровільною.

Установа пояснює, що у Верховній Раді між народними депутатами зараз тривають дискусії щодо законодавства про мобілізацію та призов, які «цілком нормальні для демократичної країни».

«Результатом цих дискусій має стати законопроєкт, в якому будуть враховані інтереси як держави та Збройних сил, так і громадян. Наразі про примусову мобілізацію жінок не йдеться. Це добровільний процес», – заявляє Центр.

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Водночас народна депутатка, голова комітету з питань національної оборони Мар’яна Безугла раніше 18 грудня заявила, що «призов жінок» може також означати залучення до роботи на оборонних підприємствах.

«Під час дії воєнного стану жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу до частин (підрозділів) забезпечення або прийняті в добровільному порядку (за контрактом) на військову службу до бойових частин (підрозділів)», – написала вона.

Минулого тижня Безугла повідомила про обговорення законопроєкту про мобілізацію. У попередньому варіанті, за її словами, передбачається загальний військовий облік і базова загальновійськова підготовка для жінок, водночас їх залучення на бойові посади мають бути тільки добровільними. Вона додала, що триває фіналізація документу для реєстрації в Раді.