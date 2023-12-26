Міноборони Росії підтвердило пошкодження свого військового корабля, про знищення якого заявили в ЗСУ

Міністерство оборони Росії підтвердило, що минулої ночі в порту Феодосії в окупованому Криму був пошкоджений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ», про знищення якого раніше сьогодні заявили українські сили.

Як повідомляють російські агенції, зокрема «Интерфакс» і «РИА Новости» з посиланням на дані Міноборони РФ, корабель був пошкоджений внаслідок удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет.

У ніч на 26 грудня командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що українські сили знищили російський великий десантний корабель «Новочеркаськ» під час удару в окупованому Криму. Подробиць він не повідомив.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що близько 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» в районі окупованої Феодосії і знищила його. Скільки і які саме ракети застосували – не уточнюють.

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов підтвердив атаку в районі Феодосії і повідомив, що територія порту оточена. Пізніше він заявив, що загинула одна людина, ще двоє – поранені, пошкоджені шість будинків, у яких вибиті вікна.

«На даний момент детонація припинилася, пожежа локалізована. На місці працюють усі профільні служби. Мешканців кількох будинків буде відселено», – написав він у телеграмі.

Вночі надходили повідомлення про вибухи в порту в окупованій Феодосії. Телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на своїх підписників із Феодосії повідомив, що перші вибухи пролунали о 2:49 – 2:50 за місцевим часом, після чого на кораблі почалася пожежа, а о 3:31 «пролунав великий вибух, від якого в найближчих до порту будинках вилетіли вікна». Після цього, за повідомленням, розпочалася детонація боєприпасів.

За деякими даними, на борту ВДК «Новочеркаськ» могли бути «Шахеди». Ці дані поки офіційно не підтверджені, перевірити їх незалежно редакція наразі не може. Російські військові атакують цими іранськими дронами територію України, запускаючи їх, зокрема, з окупованого Криму.

17 листопада речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив, що можливості сил РФ у Чорному морі останнім часом «значно зменшилися» завдяки роботі українських Сил оборони. Російські військові змушені «триматися якнайдалі та значно обмежені у своїх діях». За його словами, російський флот зазнав «серйозних збитків» – зокрема, було знищено 15 кораблів, 12 – пошкоджено.