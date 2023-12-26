Удар по Херсону: пасажирів доставили до Миколаєва автобусами, ОГП повідомляє про 4 поранених

Пасажири поїзда, який мав прямувати з Херсона, безпечно дісталися Миколаєва автобусами – про це повідомила «Укрзалізниця» 26 грудня.

«Рейси з Краматорська, Львова та Києва у напрямку Херсона завтра попередньо прямуватимуть до Миколаєва», – додали в компанії.

Наразі перевізник оцінює пошкодження вокзалу та вагонів. «Укрзалізниця» також повідомляє про поранених працівників, хоча не уточнює їхню кількість.

Офіс генерального прокурора повідомляє, що, окрім двох поранених поліцейських, є також постраждалі пасажири.

Читайте також: МВС: через обстріл вокзалу Херсона загинув поліцейський

«Внаслідок обстрілу загинув співробітник поліції, ще двоє отримали поранення. Серед пасажирів, які перебували на території станції, двоє травмованих», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднане із умисним вбивством. Прокуратура уточнила, що російська армія обстріляла вокзал близько 18:10 увечері вівторка.

Раніше президент Володимир Зеленський та «Укрзалізниця» повідомили про влучання по вокзалу в Херсоні під час обстрілу міста.

Голова Херсонщини Олександр Прокудін повідомив про обстріли регіону російською армією протягом дня 26 грудня. Відомо про трьох загиблих і кількох поранених. Голова Херсонської МВА Роман Мрочко раніше повідомив про трьох поранених у місті внаслідок обстрілів протягом дня, один із них – у важкому стані.