Російські снайпери використовують в України американські та європейські приціли – ЗМІ

Російські військові використовують у війні проти України приціли для снайперських гвинтівок американського та європейського виробництва. Вони активно демонструють їх на відео, які публікують на YouTube, звернуло увагу видання «Важные истории».

На одному з відео снайпер добровольчого підрозділу футбольних фанатів «Еспаньйола» позує з гвинтівкою, на якій встановлено оптичний приціл австрійської компанії Kahles. На інших відео можна помітити приціли від Leupold (США), Nightforce (США – Японія), Holosun (США – Китай) та Swarovski Optik (Австрія).

Згідно з митними даними, приціли завозять до Росії «для встановлення на мисливській зброї» та «не для військового застосування». У 2022–2023 роках було ввезено прицілів на 16 мільярдів рублів (173,7 мільйона доларів). Більшу частину ввезли інтернет-магазини «Поінтер» та «Навігатор».

«Поінтер» з початку повномасштабного вторгнення ввіз майже 50 тисяч прицілів від Holosun більш ніж на 3 мільярди рублів (32,5 мільйона доларів). А всього товарів для полювання та спорту, багато з яких також використовуються на війні – на 17 мільярдів рублів (184,5 мільйона доларів). «Навігатор» ввіз прицілів приблизно на 400 мільйонів рублів (4,3 мільйона доларів), у тому числі понад дві тисячі Holosun. Усього товарів – на 4,5 мільярда рублів (48,8 мільйона доларів). Як наголошують «Важные истории», ввезення, найімовірніше, відбувається методом паралельного імпорту, і виробники прицілів не підозрюють, хто буде кінцевим одержувачем їхнього товару.