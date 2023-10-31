У Нью-Йорку арештували трьох громадян Росії за перевезення компонентів зброї

Трьох росіян заарештували в Нью-Йорку за доставку електронних компонентів подвійного призначення до Росії в порушення санкцій США, повідомили 31 жовтня офіційні особи Сполучених Штатів.

37-річний Микола Голстєв і його 32-річна дружина Крістіна Пузирьова, обидва громадяни Росії й Канади, були заарештовані разом із їхнім ймовірним партнером 52-річним Салімджоном Наріддіновим, який має російсько-таджицьке громадянство.

Всіх цих осіб звинувачують у відправці до Росії понад 300 партій заборонених предметів на суму близько 10 мільйонів доларів, повідомив Іван Арвело, спеціальний агент Департаменту внутрішньої безпеки.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США та інші західні країни запровадили низку санкцій проти Росії. Проте, попри обмеження, Москві вдається отримувати іноземні компоненти для виробництва зброї.

Як йшлося в липневому звіті міжнародної робочої групи з питань санкцій проти РФ (група Єрмака-Макфола), російський оборонний комплекс використовує понад 450 різних типів закордонних компонентів у 27 різних системах обладнання.