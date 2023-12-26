Мар’їнський напрямок: ЗСУ продовжують стримувати армію РФ біля Новомихайлівки та Побєди – Генштаб

Російські війська завдали за добу п’ять ракетних та 21 авіаційний удар по українських населених пунктах та позиціях ЗСУ, а також здійснили 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генеральному штабу Збройних сил України 26 грудня. Штаб зафіксував 59 бойових зіткнень на лінії фронту протягом дня.

За повідомленням, Сили оборони відбили вісім атак на Куп’янському напрямку поблизу Синьківки та північно-східніше Петропавлівки Харківської області. Також 11 атак відбили на Лиманському напрямку.

ЗСУ також відбили три атаки на Бахмутському напрямку, біля Кліщіївки та Андріївки.

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«На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області… На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 5 безуспішних атак на позиції наших захисників», – йдеться в зведенні.

Командування також повідомляє про чотири відбитих атаки на захід від Вербового та Роботиного на Запоріжжі. На Шахтарському напрямку штурмових дій Росії не фіксували.

«Загарбники не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 14 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику», – додає штаб.

Командування звітує про удари авіації по 17 місцях скупчення російських військ і техніки, ще п’ять – по російських зенітно-ракетних комплексах. Крім того, ракетні війська завдали ударів по російських військових цілях.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив 26 грудня, що українські війська ще перебувають у північній частині Мар’їнки, але «цього населеного пункту вже не існує».