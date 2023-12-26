Залужний розповів, чому терміни служби пропонують обмежити до 36 місяців

Люди, які йдуть на військову службу, повинні розуміти, скільки їм доведеться воювати – таку думку висловив головнокомандувач Збройних сил Україи Валерій Залужний.

Таким чином він прокоментував положення запропонованого законопроєкту про зміни в мобілізації, який зареєстрували у Верховній Раді напередодні.

«Я чітко розумію, що наші бійці в надскладних умовах роблять свою справу. Звісно, мені б хотілося, щоб люди, які йдуть до війська, і особливо ті, хто вже служить у війську, чітко розуміли, скільки необхідно буде воювати», – сказав він.

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Залужний зазначив, що Міністерство оборони і Генштаб погодилися на цей термін за умови, що не буде загострення на фронті і людей за 36 місяців буде ким замінити. При цьому 36 місяців повномасштабної війни виповниться в 2025 році.

«Це вже уряд, який взявся реалізовувати закон, чітко розуміє, які в нашої держави можливості. І я сподіваюся, ми впораємося з цим завданням», – додав головнокомандувач.

19 грудня на пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача повідомили про потребу мобілізувати до лав ЗСУ 450–500 тисяч людей.

Кабінет міністрів 25 грудня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо питань мобілізації. Серед запропонованих положень є зниження призовного віку з 27 до 25 років, а також підстава для звільнення з військової служби в разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців.