Питання відстрочки від мобілізації не в моїй компетенції – Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що питання відстрочки від мобілізації не в його компетенції, для цього є центральний орган виконавчої влади.



«Збройним силам України, мені особисто головне, щоб прийшли люди у військо й могли виконувати поставлені завдання. Те, хто яку буде мати відстрочку чи не матиме, кого будуть призивати – на сьогодні, я вважаю, що це не моя компетенція. Для цього є центральний орган виконавчої влади, який може це визначити. Ще раз повторюся, що мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси, мені потрібна зброя для того, щоб продовжувати введення бойових дій», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Також, за його словами, у законопроєкті щодо питань мобілізації військові погодилися, що мають залишити два поняття – людина, яка придатна до військової служби, і людина, яка не придатна до військової служби.

«У тому законопроєкті ми погодилися з тим, що потрібно залишити два поняття в нашому законодавстві: це людина, яка придатна до військової служби, і людина, яка не придатна до військової служби. Позбутись такого поняття як «обмежено придатна». Відповідно, ми дамо відповідь на запитання «придатний або не придатний», ми зрозуміємо, чи є сенс далі оперувати такими поняттями, як інвалід другої групи та інвалід третьої групи», – зазначив Залужний.

Головнокомандувач наголосив, що рішення про придатність до військової служби людини визначає військово-лікарська комісія.

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19 грудня на пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача повідомили про потребу мобілізувати до лав ЗСУ 450–500 тисяч людей.

Кабінет міністрів 25 грудня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо питань мобілізації. Серед запропонованих положень є зниження призовного віку з 27 до 25 років.