Залужний прокоментував дані про мобілізацію 400-500 тисяч людей

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний прокоментував мобілізаційні плани в Україні на наступний рік.



«Військове командування продовжує виконувати функції захисту своєї держави, відповідно формує запити на зброю, боєприпаси і відповідно на людський ресурс. Це робиться постійно. Окремим форматом чи заходом на КМУ чи Раду ми не здійснюємо», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, цифру 400-500 тисяч мобілізованих військове командування сформувало на наступний рік.

«Що стосується цієї цифри – ми ту цифру сформували. Ми відповідно сформували і на наступний рік. Вона враховує покриття поточного некомплекту, який виник, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, які можуть бути наступного року. Відповідно озвучувати цю цифру і уточнювати, яка стосується розділу цих показників, я не можу. Це військова таємниця», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Залужний ще раз наголосив, що жодних подань чи законопроєктів Збройні сили не робили на Кабмін і не можуть цього робити, оскільки Генштаб не має функції законодавчої ініціативи.



«Разом з тим, ми працювали разом з Міноборони, яке формує держполітику в сфері оборони. Відповідно у складі робочої групи працювали також наші фахівці, які слідкували насамперед за тим, щоб не порушились механізми, які застосовувались у військовому управлінні, безпосередньо на законодавчому рівні, які могли б завадити діяльності військовому командуванню», – сказав він.

19 грудня на пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача повідомили про потребу мобілізувати до лав ЗСУ 450–500 тисяч людей.

Кабінет міністрів 25 грудня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо питань мобілізації. Пояснювальна записка містить положення, які пропонує документ. Серед них, є зниження призовного віку з 27 до 25 років.