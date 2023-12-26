Залужний каже, що незадоволений роботою ТЦК

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що на сьогодні роботою територіальних центрів комплектування незадоволений.



«Люди, які працюють в ТЦК, – це окрема спеціальність. Необхідно мати певний набір знань, навичок і саме головне набір умінь, які дозволяють керівнику ТЦК виконувати свої обов’язки. Як зовні, поза межами ТЦК, так і всередині цього організму. Але станом на сьогодні хочу сказати, що можливості щодо прийому особового складу територіальні центри комплектування не втратили», – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Раніше Залужний заявив, що цифра 400-500 тисяч мобілізованих враховує «покриття поточного некомплекту, який виник, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, які можуть бути наступного року».

У серпні президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про звільнення всіх обласних військкомів. Цьому передувала «всеохопна перевірка» територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (військкоматів). Президент на початку серпня повідомив, що перевірка військкомів виявила багато зловживань, «відверто огидних».