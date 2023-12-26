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«Ми раді будь-якому способу, який забезпечить потребу у людях» – головнокомандувач ЗСУ про електронні повістки

За словами Валерія Залужного, у Генштабу ЗСУ «немає можливості оцінити, чи можливо це»
За словами Валерія Залужного, у Генштабу ЗСУ «немає можливості оцінити, чи можливо це»

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, коментуючи питання про електронні повістки, заявив, що «ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях».

Залужний наголосив, що це не пропозиція Генштабу чи Збройних сил – «у нас навіть немає можливості оцінити, чи можливо це», передає кореспондентка Радіо Свобода.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Міноборони України розглядає можливість розсилати військовозобов’язаним електронні сповіщення для запрошення у військкомати.

Водночас міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 24 грудня заявив, що розсилки повісток через додаток «Дія» не буде.

«Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так», – написав він у телеграмі.

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