АІ-військові, молитви, заклики до перевороту: як і якими ІПСО Росія атакує українців

Інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО) Росії проти України стали невід'ємною частиною гібридної війни ще з початку агресії у 2014 році. У перші кілька місяців повномасштабного вторгнення вже у 2022-му експерти зауважували провал російської пропаганди та дезінформації у впливі на українців та на країни-союзники України – то зараз стверджують, що Росія намагається вчитися на помилках та вдосконалювати підходи.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) проаналізували, які деструктивні наративи просуває Росія зараз, у яку форму вони «запаковані» й де їх можна зустріти зненацька – коли переглядаєш, здавалося б, звичайний український контент.

Ці методи поламались, несіть нові

У перші пів року масштабної війни українці показали високу консолідованість суспільства і стійкість до інформаційних «вкидів». Росія прорахувалася як у плані «Києва за 3 дні», так і в своїх розрахунках психологічно впливати на українців за розробленим заздалегідь планом, розповідає Донбас Реалії головний спеціаліст управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ, полковник Тарас Дзюба.

«Була інформаційна кампанія, яка складалася з низки інформаційних операцій, закріплених і за регіонами, і за цільовими аудиторіями. Вона мала підтримувати дії збройних сил ворога. Але все пішло поза планом. І вони поки коригували ці плани, то за ці пів року отримали багато програшів в інформаційній війні», – пояснює Тарас Дзюба.

Наприклад, не спрацювали відверто фейкові повідомлення про втечу керівництва держави, повністю знищені українські Повітряні сили чи ППО, масову здачу в полон військових, лояльність до окупаційних військ населення чи інформаційний шум на кшталт пошуку міток для коригування обстрілів.

«Є матеріали – чиста вигадка. Якщо він вкидається, на нього можуть звернути увагу, він може пропрацювати певний час. Однак, як тільки з'являється його спростування – інтерес до нього згасає. І він не працює», – говорить Тарас Дзюба.

Неправдива інформація, яка не верифікується через офіційні чи авторитетні для аудиторії джерела, спростовується досить легко, каже він. Коли план швидкої війни не вдався, а Україна продемонструвала, що готова захищатися та отримала міжнародну підтримку, Росія змушена була коригувати і свої ІПСО.

На що спрямовані ІПСО РФ зараз

Тепер основна мета Росії – зруйнувати єдність суспільства і спровокувати зневіру, а також показати Заходу, що допомога Україні не має сенсу, говорить Донбас Реалії виконувач обов'язків керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Шаповалов.

Аналітики Центру протидії дезінформації визначають такі головні теми, про які Росія створює фейки зараз і буде продовжувати у найближчій перспективі:

затяжна війна;

безрезультатність українського контрнаступу;

тотальна корупція в Україні;

неготовність до вступу в Євросоюз;

Україна проти мирних переговорів, а Росія їх прагне;

і топ-тема – конфлікти у вищому військово-політичному керівництві України.

Усі ці теми екстраполюються одразу на три аудиторії, каже Андрій Шаповалов: «Перший вектор – внутрішня аудиторія, бо їм треба підтримувати градус ненависті і бажання йти на війну. Друга за бажанням впливу – це аудиторія цивілізованого світу, яка допомагає Україні. І в останню чергу вони намагаються розхитати українське суспільство».

На відміну від перших місяців війни, тепер всі заходи російських ІПСО комплексні й розраховані одночасно на різні аудиторії, додає Тарас Дзюба.

«Все йде від зовнішньої політики, від російської внутрішньої політики, також враховується все, що відбувається на фронті», – каже він.

На думку дослідників дезінформації, Росія прагне створити альтернативну інформаційну реальність і нав'язати її цивілізованому світу. У такій реальності важко відрізнити правду від неправди.

Але ж частина проблем реальні, чому це ІПСО?

Російські ІПСО максимально використовують матеріал, який стосується реальної ситуації. Однак, вирізняє спецоперацію те, які висновки із проблеми нав'язуються. ІПСО не ведуть до конструктиву – а підштовхують до зневіри. Настрій, який масштабують маніпулятори – «пропало» геть усе, боротися немає сенсу, довіряти нікому не можна тощо.

«Вони моніторять інформаційний простір і виявляють ті чи інші настрої відповідних цільових аудиторій. Певні настрої, якщо вони навіть поодинокі, але з точки зору тих, хто проводить ці ІПСО, перспективні, то далі відбувається масштабування їх вже на більшу цільову аудиторію», – описує Тарас Дзюба.

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Тому Росія активно використовує саме українську повістку, вишукуючи реальні ситуації, помилки, недоліки, непорозуміння, конфлікти – роздмухує та масштабує все, що можна використати проти України. І транслює аудиторії думку, що вирішити проблеми неможливо: потрібно просто здатися.

«Коли у нас всередині країни заходить мова про мобілізацію, про оновлення зимового одягу, про якісь логістичні речі, корупційні скандали, пов'язані з армією – це все тригерить інформаційні війська Росії й вони на це реагують активно», – наводить Донбас Реалії приклади фактчекерка видання StopFake Маріанна Присяжнюк.

Приклад: реальні проблеми з ТЦК і вигадки про мобілізацію

Нещодавно видання Stopfake розвінчувало «вкид» про листівки, що нібито з'явилися в Україні із закликами до людей похилого віку мобілізуватися до ЗСУ. Тема мобілізації чи правомірності дій окремих представників ТЦК – актуальна, обговорюється в суспільстві, тому це грунт для маніпуляцій РФ.

Чим приклад чутливіший чи більш значущий – тим більше резонансу він викликає.

Приклад: реальні пости Безуглої і розігрів теми Росією

«Коли народний депутат вже більше 30 днів на своїй сторінці щось пише про Головнокомандувача Збройних сил та ЗСУ, то це ж наш народний депутат. Це не російський вкид. Але Росія це використовує. При чому час реагування у них десь 2-4 години», – роз'яснює Тарас Дзюба.

Так створюється ще й ефект достовірності: РФ намагається створити ілюзію, що інформація, покладена в основу її дезінформації, вагома і походить – не з Росії.

«Вони просто шматками рвуть на цитати деякі статті в наших і в закордонних ЗМІ, самим навіть не треба нічого вигадувати. Будь-хто може перевірити – так, дійсно таке є і в українських ЗМІ, і в міжнародних. The Washington Post – поважне таке джерело інформації. То джерела російські, виходить, не брешуть? Вони користуються тими матеріалами, які їм дарують і наші джерела, і західні», – додає Тарас Дзюба.

Далі на будь-яку корисну для ІПСО інформацію «наварюють» різноманітні припущення, теорії змов і актуальні російські наративи.

Приклад: реальні помилки влади і висновок, що у війні винні «можновладці» («багаті», «депутати» тощо) – а не Росія

Це найпростіший сценарій, який можна зустріти будь-де – просто констатація вини влади без розбору деталей: про які саме прорахунки йдеться, коли та як вони стались та які висновки з них можна зробити на майбутнє. Посил простий: винна просто – не Росія.

«РФ намагається формувати порядок денний, який потім висвітлюється в пресі і легалізується в інформаційному просторі і через західні країни, і через російські ЗМІ. І це все працює навколо, це не лише йде з Росії», – каже Маріанна Присяжнюк.

Сьогоднішні російські ІПСО складно виокремити в окремі операції, стверджують експерти, вони працюють як одне ціле.

«Це працює саме в поєднанні, в створенні альтернативної реальності, в якій будь-які припущення мають місце», – говорить Андрій Шаповалов.

Налаштувати всіх проти всіх – основна тактика Росії

Один із основних способів розколу суспільства – протиставлення. Під час війни людям природньо хочеться розуміти, де свої, а де чужі. Цим противник прагне скористатися, каже експертка з інформаційної безпеки Наталія Зубар, голова правління інформаційного центру «Майдан Моніторинг».

«Наприклад, протиставлення громадян і влади або очорнення влади притаманне всім війнам, які досліджувались коли-небудь. Це буде відбуватися, будь-який ворог буде намагатися це зробити», – пояснює вона Донбас Реалії.

Росія вкладається ресурсами, щоб радикалізувати і поляризувати емоції всіх можливих соціальних груп, пояснює Маріанна Присяжнюк. Це значить, що громадян можна до безкінечності ділити на групи за різними ознаками, й для кожної – знаходити свій механізм створення чвар.

«Це психологічний тиск на психологічно виснажене суспільство. Робиться все, щоб налаштовувати один проти одного населення, політичних опонентів, соціальних опонентів. Кожну соціальну групу можна використати для роздмухування ворожнечі між людьми», – роз'яснює фактчекерка.

«Непевність і сумніви – це недовіра. А чим більша недовіра між різними групами, чим більше протиріч, тим легше працювати ворогу», – додає Наталія Зубар.

Розглядаємо, як влаштовані найцікавіші фейки 2023-го

Дуже багато інформаційних вкидів були «загорнуті» в патріотичну обгортку. Донбас Реалії вже розповідали на початку року, що це досить вигідний метод для пропаганди РФ, адже сьогодні відкрито проросійські гасла вже не працюють для українців. Їх доводиться ховати під щось патріотичне.

Приклад: використання образу військових

Інтерес з боку тих, хто запускає дезінформацію, до них не згасає. StopFake регулярно пише про такі маніпуляції у соцмережах з використанням відео, фото та даних військовослужбовців ЗСУ. Донбас Реалії раніше писали, як Росія використовує фейкові Tiktok-акаунти від імені нібито українських військових.

Схожий фейк днями спростував Центр протидії дезінформації. Йдеться про відео користувача TikTok, на якому нібито бійці 167-ї бригади Сил оборони України неорганізовано відходять із займаних позицій поблизу Білогорівки.

Центр повідомляє, що акаунт, з якого було поширене відео, дублює справжню сторінку військовослужбовця, і там цей відеоролик відсутній. Окрім цього, 167-ї бригади у Збройних силах України просто не існує.

«Тема військових завжди була просто піковою. Інтерес росіян до цієї теми був значний з перших днів повномасштабного вторгнення. І взагалі дискредитація української армії – наскрізна тема», – говорить Маріанна Присяжнюк.

Ще для ІПСО часто беруть повідомлення з «одного окопу», де дійсно може бути проблема, і це розповсюджують та узагальнюють на весь фронт.

«Людина, яка знає ситуацію в своєму окопі, часто транслює її на весь фронт. Але зрозуміло, що з одного окопу фронту не видно», – пояснює експертка з інформаційної безпеки Наталія Зубар.

«Вогнемет брехні»

Ще одна з тактик РФ. Це засмічення інформаційного простору неправдивою інформацією настільки, щоб споживач втомився шукати правду.

«Це технологія роботи російської пропаганди, яка описана українськими і зарубіжними дослідниками. Її, як мінімум, 9 років вже досліджують. Вона робиться, щоб брехні було так багато, щоб серед неї ти правду не знайшов», – пояснює Наталія Зубар.

В інтернет вкидається одночасно багато версій однієї і тієї ж інформації, вигадки, суперечливі і часто протилежні дані, псевдоекспертні пояснення, щоб максимально заплутати і дезорієнтувати людей.

Спонукати людей повідомляти інформацію, яка буде корисна противнику

Йдеться про результати прильотів, розташування та пересування українських військових, про лояльних до України людей в окупації, про зниклих військовослужбовців, розташування систем ППО, РЕБ, підприємств і критичної інфраструктури, всього, що пов'язане з роботою поліції, СБУ тощо. І, як правило, це робиться шляхом введення в оману.

«З'явилися телеграм-канали, які маскувалися під державні органи України і називалися на кшталт «Повідом про зрадника», а були насправді засобом збору інформації про потенційних зрадників», – пояснює Наталія Зубар.

Тобто так Росія шукала лояльних до себе громадян України, щоб використати їх в своїх цілях.

Показуємо полковнику тарасу Дзюбі телеграм-канал, посилання на який нам надіслав підписник Донбас Реалії. У нього патріотична назва і україномовний контент, але наповнення – про «шкоду» Майдану та українських військових. Також канал прямо закликає до насильства відносно військових.

«Легіон «Свобода России» – «Армія Вільної України». Вам нічого це не нагадує? І це не єдина спроба створити таку альтернативу», – каже експерт.

На його думку, це намагання російської пропаганди створити дзеркальну відповідь на існування військових формувань з громадян Росії, що воюють на боці України.

Таких каналів багато, каже Тарас Дзюба. Вони також можуть використовуватися як платформи, на них розміщують маніпулятивні матеріали чи дезінформацію, а потім інші джерела звідти поширюють. Або можуть гуртувати та підбурювати людей проти влади, військового командування тощо.

Де і в якій формі можна знайти фейки

Месенджери, соцмережі, телеграм-канали – всі майданчики, де можна поширити інформацію хоч в якійсь формі (відео, текст, картинка), РФ використовує для своїх ІПСО.

Усі експерти, з якими ми поговорили, відзначають значне збільшення використання штучного інтелекту.

«Ми зараз спостерігаємо навалу діпфейків. Поки що вони ще неякісні. І мало обізнана людина поки може відрізнити, наприклад, фейкове відео з Залужним, де він щось говорить. Воно дуже неякісно зроблене, видно, що це монтаж», – розповідає фактчекерка Stopfake Маріанна Присяжнюк.

Але технології штучного інтелекту дуже швидко вдосконалюються, зазначає вона. В цьому є небезпека. Невдовзі такі відео буде важко відрізнити від справжніх.

Приклад: AI-мультик зі зверненням військових

Російські телеграм-канали поширюють відео зі сторінки YouTube нібито від української кінокомпанії FILM.UA Group, на якому портрети загиблих українських героїв, оживлені нейромережею, кажуть: «Воно було того не варте».

За висновками фахівців Центру протидії дезінформації – це черговий фейк, оскільки на офіційних сторінках кінокомпанії у соціальних мережах, зокрема YouTube, цей відеоролик відсутній.

Створюючи фейки від імені українських джерел, російська пропаганда намагаються надати їм більше достовірності.

Приклад: AI-картинка неіснуючого підрозділу з неіснуючою молитвою

Наталія Зубар нещодавно звернула увагу, що навіть неякісно створені AІ картинки, які вводять в оману користувачів соцмереж, люди масово поширюють. Бо вони зачіпають емоції та актуальні теми.

Йдеться про поширення в різноманітних групах Facebook, переважно молитовних, картинок, згенерованих AI, із закликом молитися за українських військових.

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Донбас Реалії знайшли близько двох десятків таких картинок і вирішили розпитати у капелана, отця Романа Ментуха, що з ними не так.

Ці картинки спотворюють уявлення про українських військовослужбовців, каже він.

«Точно не йде мова про українських військових, вони радше викривляють враження про українські військові однострої. Це вигадка, компіляція. Форма позбавлена шевронів. Іноді навіть прапор України викривлено зображений», – пояснює капелан.

На картинці, поширеній з закликом «Авдіївка просить молитви», нібито українські військові взагалі одягнені у форму, дуже схожу на однострій армії РФ.

Знаходить на картинках отець Роман Ментух і спотворення вигляду ікон та інших святинь, молитовної постави, притаманних християнам жестів.

Серед інших є картинка, де військові обернуті до хреста спиною, а перед ними стоїть наплічник. Виглядає, наче моляться перед наплічником, зауважує капелан. Але люди в молитовних групах цього не помічають.

«Багато людей не здатні правильно відфільтровувати ці зображення, їхнє віропочитання перетворилось в онлайн-церкву. Треба молитися за військових, от побачив картинку з військовим – поширив чи написав коментар – значить, я на сьогодні свій молитовний обов'язок виконав», – пояснює отець Роман.

Люди, які не можуть вплинути на дійсність, допомогти військовим інакше, як молитися, хочуть показати свою причетність. І це природне людське бажання свідомо використовується в ІПСО.

На подібних картинках багато недоліків, кажуть експерти. AI не вміє, наприклад, досконало відображати руки у різних позиціях. А образи створює, міксуючи ті зображення, на яких його тренували.

«Вкиди» таких картинок можуть мати кілька цілей: краще натренувати алгоритми штучного інтелекту, визначити вразливу для впливу аудиторію і забруднити інфопростір.

Приклад: текстові фейки

Схоже відбувається і з фейковими текстами, які важче відрізнити, ніж картинки чи відео.

«Поширення фейків небезпечне тим, що у людини знижується критичний поріг, і людина призвичаюється до фейків, втрачається відчуття реальності. Це означає, що наступного разу буде легше поширити будь-який фейк», – пояснює Наталія Зубар.

Для просування дезінформації Росія часто використовує технологію кроспостингу: коли щось з'являється на одному каналі чи в якійсь соцмережі, то його підхоплюють одразу інші.

«Таким чином здійснюється більше охоплення цільових аудиторій. Далі вони намагаються загнати хоча б через коментарі це на наші деякі телеграм-канали. І це розходиться, як по сарафанному радіо», – каже полковник Тарас Дзюба.

Приміром, на початку року українці десятки тисяч разів поширили російський фейк про військовий госпіталь у Києві, якого не існує. Він містив заклик допомогти непритомним українським військовим у госпіталі імені Бурденка знайти родичів. Попри те, що цей фейк давно розвінчаний фактчекерами, а госпіталь Бурденка знаходиться в Москві, його досі продовжують поширювати в Україні.

Приклад: ТікTок-ботоферма

Але найперспективнішою для просування ІПСО все ж є мережа ТікTок – вона набула широкої популярності у всіх країнах, і не лише у молоді.

«Він дуже легко встановлюється, ним легко користуватися. Мислення переходить на більш візуалізовані формати. І пропагандистські технології змінюються разом з ним», – каже Маріанна Присяжнюк.

Приміром, журналісти ВВС разом з Лабораторією цифрових криміналістичних досліджень (DFRLab) при Атлантичній раді (США) розкрили російську пропагандистську кампанію і виявили майже 800 фейкових акаунтів у TikTok, які поширюють дезінформацію про війну в Україні на країни Заходу. Ці акаунти публікували неправдиві звинувачення у корупції вищого військово-політичного керівництва України.

Йшлося, зокрема, про звинувачення колишнього міністра оборони України Олексія Резнікова та його доньки у купівлі розкішних автомобілів та нерухомості у Європі під час війни. У розслідуванні стверджується – це була російська ІПСО.

А найпопулярнішим майданчиком для поширення шкідливих впливів на українців надалі залишається телеграм, кажуть фахівці. Там створюються як канали для вкидів, так і канали, що мімікрують під справжні канали військових підрозділів, офіційних установ чи відомих осіб.

Це відбувається через велику доступність та анонімність. Там можна швидко створювати, поширювати і розкручувати анонімний контент. І він унеможливлює верифікацію чи законну перевірку.

Гарні новини: як не потрапляти на гачок російської дезінформації

Російська пропаганда процвітає там, де є інформаційний вакуум, кажуть експерти. Інформування – це критично важлива складова для того, щоб протидіяти дезінформації.

«Має бути інформування населення, потрібно давати фактаж, дискусії мають бути деталізованими. Люди мають бути обізнаними щодо реального стану речей в межах обмежень воєнного часу», – пояснює Маріанна Присяжнюк.

Фахівці також наголошують: усе, що викликає надмірні емоції в інформаційній сфері, варто сприймати з пересторогою.

«Якісь великі узагальнення: нас здали, солдат ведуть всіх на убій і т.д. Коли йдеться не про реакцію на конкретну подію, а на узагальнення якихось подій, то це може бути ознакою спецоперації», – додає Наталія Зубар.

Будь-яка інформація, яка підводить до протистояння всередині суспільства, всередині країни замість пошуку рішень – працює проти України. Зараз вона може створюватись на основі правдивих фактів, але з «самовбивчими» висновками.

Україні не варто розділяти інформаційну агресію і агресію, яка відбувається через реальне вторгнення, каже Маріанна Присяжнюк.

«Ми маємо звертати увагу на геноцидну риторику, на пропаганду війни. Ми не повинні розглядати гібридні загрози в інформаційній площині без прив'язки до воєнних дій», – роз'яснює вона.

Всі традиційні методи – критично мислити, підвищувати свою медіаграмотність, брати інформацію з офіційних джерел і критично сприймати будь-що, що вас спонукають поширити в мережі – є досить ефективними проти маніпуляцій, кажуть фактчекери.

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