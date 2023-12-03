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Міноборони створило анонімний бот для скарг і пропозицій – Умєров

Міністерство оборони України створило анонімний бот, в якому можна залишити свої скарги та пропозиції, повідомив міністр оборони Рустем Умєров
Міністерство оборони України створило анонімний бот, в якому можна залишити свої скарги та пропозиції, повідомив міністр оборони Рустем Умєров

Міністерство оборони України створило анонімний бот, в якому можна залишити свої скарги та пропозиції, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«Міністерство оборони останнім часом отримало багато повідомлень із проханням відкрити анонімний бот зворотного зв’язку для скарг і пропозицій від громадян України та інших осіб», – повідомив він.

За його словами, бот @rustem_umerov_bot реалізує законні права українців.

«Ваші повідомлення надійдуть оперативному черговому зі зв’язків з громадськістю МО України, після чого вам дадуть відповідь», – додав міністр.

Раніше, у серпні тодішня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Кабінет міністрів затвердив електронний документообіг під час проходження військово-лікарських комісій.

1 грудня уряд розробив зміни до законодавства, які передбачають спрощення проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для поранених військовослужбовців.

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