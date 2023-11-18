Подоляк запевнив, що «Україна має можливість протидіяти російському ІПСО»

Різні інституції України відпрацьовують як контрзаходи, аби «превентивно зупиняти російські спроби дестабілізувати ситуацію в Україні», зазначив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

«Я маю на увазі і контррозвідку, і ССО, які відпрацьовують контрзаходи, щоб зменшити впливи тих чи інших публікацій в соцмережах, чи на інших майданчиках. Є можливості проводити контрзаходи і на території Росії, відвертати увагу», – сказав радник.

За словами Подоляка, в України є «всі можливості, для того, щоб превентивно все зупиняти».

«Але я не буду говорити про апаратні методи, якими будуть користуватися наші інституції», – додав він.

Росія активно використовує інформаційні майданчики для дестабілізації ситуації в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення РФ постійно поширює фейки про Україну.