«Фейк і частина ворожої ІПСО» – МОЗ спростовує дані про карантин через спалах гепатиту А

Міністерство охорони здоров’я України спростовує інформацію про запровадження карантину через спалах гепатиту А.

«Інтернет-мережею шириться інформація щодо запровадження карантину через спалах гепатиту А. Це – фейк і частина ворожої ІПСО. У разі виявлення спалахів захворювання МОЗ повідомить про це на офіційному сайті відомства та сторінках у соціальних мережах», – йдеться в повідомленні.

У МОЗ також додали, що в 2022 році в Україні було зареєстровано 281 випадок гепатиту А, а за дев’ять місяців цього року – 314 випадків захворювання.

«Наразі спалах гепатиту А зафіксовано лише на Вінниччині. Там тривають посилені протиепідемічні заходи. Гепатит А постійно реєструється на території України. Найчастішою причиною є порушення санітарно-гігієнічних норм: погано вимиті руки, використання чи вживання забрудненої води. Людина може інфікуватися, якщо вип’є заражену воду або з’їсть продукти, які готував хворий», – зауважили у відомстві.

31 жовтня на Вінниччині на рівні області оголосили надзвичайну ситуацію через спалах гепатиту А. Про спалах захворювання в регіоні стало відомо 24 жовтня.

Крім того, напередодні в коментарі Суспільному заступниця генерального директора Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні Наталія Дьоміна повідомила, що в медзакладі станом на 1 листопада перебувають семеро людей із гепатитом A – четверо дорослих і троє дітей.



Як розповіла Суспільному заступниця генерального директора Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Джус, від початку 2023 року в області 12 людей перехворіли на гепатит A. За її словами, це – періодичні випадки.

Гепатит А – захворювання печінки, спричинене вірусом. Передається через недотримання санітарних норм. За даними Всесвітньої організації здоров'я майже всі люди, уражені гепатитом А, повністю одужують, і у них формується пожиттєвий імунітет до хвороби, але літні люди перебувають у зоні ризику розвитку тяжкої форми цього захворювання.

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