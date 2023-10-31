На Вінниччині через спалах гепатиту А оголосили надзвичайну ситуацію – МОЗ

На Вінниччині на рівні області оголосили надзвичайну ситуацію через спалах гепатиту А, посилюватимуть протиепідемічні заходи, йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За даними відомства, причинами спалаху гепатиту А можуть бути харчові продукти або питна вода. Джерело інфікування й досі продовжує існувати.

Відомо, що в лікарнях області залишаються 144 пацієнти, 32 дорослих та 10 дітей вже виписали.

«У регіоні посилили протиепідемічні заходи – тимчасово обмежили продаж товарів домашнього виробництва на ринках, додаткові перевірки проводять на підприємствах, робота яких повʼязана з обслуговуванням населення, продуктами харчування та іншими епідемічно небезпечними сферами», – повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

В області також посилили контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту, під тимчасовою забороною ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва. Також органи місцевої влади посилюють контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічних правил на ринках міста і області.

У Вінниці триває дистанційне навчання. Те саме стосується і позашкільного навчання, спортивних та мистецьких гуртків. Відповідне рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Наразі лікарі-епідеміологи Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб та групи оперативного реагування Центру громадського здоровʼя обстежують працівників епідемічно небезпечних сфер. Це ринки та підприємства з виготовлення продуктів масового споживання, молочної продукції, обʼєкти централізованого водопостачання та підприємства, які забезпечують продаж питної води, її розвезення містом», – кажуть у МОЗ.

На підставі проведених епідрозслідувань визначено щонайменше чотири можливих фактори, які вказують на джерело інфекції.

Крім того, у відомстві кажуть, що на Вінничі триває вакцинація медиків, лікарів екстреної медичної допомоги та фахівців громадського здоров’я, задіяних у ліквідації спалаху вірусного гепатиту А.

«Мобільні бригади почали щеплення близького оточення пацієнтів з підтвердженим діагнозом, зокрема сімей, які проживають спільно, або близьких, з ким контактували напередодні захворювання. Також для вакцинації дітей доставлено 1 100 доз вакцини для профілактики вірусного гепатиту А (ВГА) та формування резерву, вакцинації в закритих колективах», – розповіли в МОЗ.

30 жовтня повідомлялось, що на Вінниччині госпіталізували 174 людей з діагнозом гепатит А.

Гепатит А – захворювання печінки, спричинене вірусом. Передається через недотримання санітарних норм. За даними Всесвітньої організації здоров'я майже всі люди, уражені гепатитом А, повністю одужують, і у них формується пожиттєвий імунітет до хвороби, але літні люди перебувають у зоні ризику розвитку тяжкої форми цього захворювання.