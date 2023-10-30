На Вінниччині госпіталізували 174 людей з діагнозом гепатит А – МОЗ

На Вінниччині госпіталізували 174 людей з підтвердженим діагнозом гепатит А, серед них – 29 дітей, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.



Ще 25 пацієнтів одужали, їх виписали з медзакладів.

МОЗ попередньо розглядає чотири різні джерела інфекції, які могли призвести до спалаху вірусного гепатиту А на Вінниччині.

Як повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, вже обстежено понад 100 людей, робота яких повʼязана з обслуговуванням населення, продуктами харчування та іншими епідемічно небезпечними сферами, зокрема на ринках та стихійних точках продажу продуктів. Кузін додав, що продовжується додатковий лабораторний контроль на об’єктах водопостачання та підприємствах, які забезпечують продаж питної води та її розвезення.

У МОЗ також повідомили, що наразі вакцинують медиків, які працюють в лікарнях з хворими на гепатит А, працівників екстреної медичної допомоги та фахівців громадського здоровʼя, задіяних у ліквідації спалаху. До області вже доставили 1060 доз вакцин для щеплення медичних працівників. Також щеплення передбачені для близького оточення пацієнтів з підтвердженим діагнозом.

24 жовтня повідомлялося, що на Вінниччині госпіталізували 60 людей з діагнозом гепатит А.

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Гепатит А – захворювання печінки, спричинене вірусом. Передається через недотримання санітарних норм. За даними Всесвітньої організації здоров'я майже всі люди, уражені гепатитом А, повністю одужують, і у них формується пожиттєвий імунітет до хвороби, але літні люди перебувають у зоні ризику розвитку тяжкої форми цього захворювання.