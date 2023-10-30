Окрім Вінниці, вірус гепатиту А виявили ще в п’яти громадах – ОВА

Окрім Вінниці випадки вірусного гепатиту А виявили ще в п’яти громадах, повідомляє Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації.

«Кількість випадків захворювання на гепатит А збільшується. Поодинокі випадки захворювання зареєстрували й у інших територіальних громадах Вінниччини. Захворювання на гепатит виявили у Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині», – зазначає місцева влада.

Відомо, що пацієнти перебувають у інфекційних відділеннях медичних закладів громад.

За даними ОВА наразі найбільше пацієнтів з вірусним гепатитом А госпіталізовані у Клінічному центрі інфекційних хвороб – 89 з підтвердженим діагнозом та 12 - з підозрою.

«У міській клінічній лікарні перебуває один пацієнт із підтвердженим діагнозом та один з підозрою. У дитячій обласній інфекційній лікарні – 23 дитини, у яких підтвердили діагноз, та троє із підозрою», – кажуть в ОВА.

Стан усіх хворих оцінюється як середнього ступеня важкості.

Гепатит А – захворювання печінки, спричинене вірусом. Передається через недотримання санітарних норм. За даними Всесвітньої організації здоров'я майже всі люди, уражені гепатитом А, повністю одужують, і у них формується пожиттєвий імунітет до хвороби, але літні люди перебувають у зоні ризику розвитку тяжкої форми цього захворювання.